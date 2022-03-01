Український рокер розуміє, що через війну Росії на передовій опинились не тільки військові, а й медики. Тому з блокпосту з тероборонівцями Вакарчук відправився у госпіталь, в якому приймають поранених. Він особисто подякував не тільки бійцям, яких підкосила ворожа куля, а й лікарям, для яких палати й операційні стали другим домом.

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Лікарі шосту добу працюють і живуть у лікарнях. Говорив з нашими хлопцями – такого бойового, високого духу на сьогодні немає на планеті більше ніде. Вони просили вам нагадати, що все буде Україна,

– пише Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук у лікарні з пораненими військовими / Фото з інстаграму співака

Нагадаємо, що через вторгнення Росії в Україну безліч зірок шоу-бізу змінили інструменти на зброю – Андрій Хливнюк з "Бумбоксу", Тарас Тополя з "Антитіл", Олег Сенцов, екссоліст "Тартака" Олександр Положинський, Фагот з ТНМК, Ахтем Сеїтаблаєв та багато інших.

Повний текст публікації Святослава Вакарчука:

Україна тримає оборону. Кожен на своєму місці. Окрема подяка лікарям. Був в одному з госпіталів, який приймає наших поранених. Лікарі шосту добу працюють і живуть у лікарнях. Говорив з нашими хлопцями – такого бойового, високого духу на сьогодні немає на планеті більше ніде! Вони просили вам нагадати, що все буде Україна.

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