Український співак та фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук приїхав до Одеси. Там він поспілкувався з пораненими бійцями та медиками, які рятують життя.

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Святослав Вакарчук в Одесі

Знаменитість підтримав бойовий дух працівників Одеського військового госпіталю. Він не тільки розмовляв з медперсоналом, але й виступив перед ними. Артист зачитав свій вірш про ненависть, який написав кількома днями раніше.

Я дуже радий бути сьогодні з вами, у місті-герої Одесі, сподіваюсь, що наступна наша зустріч буде після нашої спільної перемоги,

– сказав Святослав Вакарчук.

Святослав Вакарчук в Одесі / Фото з фейсбуку

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Де ще був Святослав Вакарчук

4 березня співак приїхав до Запорізької обласної військової адміністрації, де поспілкувався з її очільником Олександром Старухом та військовими. Також співак побував у військовому шпиталі й поговорив з місцевими лікарями.

Разом з Сергієм Жаданом Святослав Вакарчук побував у Харкові, де щодня точаться бої. Він підтримав бойовий дух мирних мешканців міста.

6 дня війни музикант побував у госпіталі, де лікують поранених військових.

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Текст публікації Командування Медичних сил Збройних Сил України

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відвідав Одеський військовий госпіталь – ВМКЦ ПР, щоб підтримати бойовий дух поранених бійців і медиків, які рятують їхнє життя.

Артист поспілкувався з бійцями й лікарями та виступив перед ними. Співак також подякував медикам Центру за їх цілодобову працю.

"Я дуже радий бути сьогодні з вами, у місті-герої Одесі, сподіваюсь, що наступна наша зустріч буде після нашої спільної перемоги".

Святослав Вакарчук з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну відправився у тур по містах нашої країни, щоб підтримувати бойовий дух наших захисників. Святослав вже побував у Києві, Харкові, Запоріжжі й Одесі.

Також артист зачитав вірш, який написав о 5 ранку 3 березня.

"Звідки взялась ти, моя ненависть?

Я ж тобі не давав телефон.

Я ж ніколи не кликав в гості.

Вікна в серце закрив і балкон.

Звідки взялась ти, моя ненависть?

Я ж тебе не будив вночі.

Я тобі не приносив їсти.

Не лишав у дверях ключі.

Звідки, суко, ти в біса взялася?

Звідки виють під звук сирен?

Прямо в серце до мого серця

Ці мільйони чужих імен.

Як тепер мені жити ненависть?

Як писати весні листи?

Як забувши ноктюрни з градами

Заспівати "така як ти"?

Ти зробила мене чорно-білим.

Ти зробила мене простим.

Тож тепер не проси пощади.

Тож тепер не волай “прости”.

Я тепер просто так не спинюся,

Я тепер підірву мости.

Знищу я тебе, моя ненависть,

І здригнуться землі хрести.

Знищу, суко, тебе на вулиці.

Знищу в небі й на землі.

Знищу твої брудні прокльони.

Знищу танки й кораблі.

А коли промине тривога

Сонце вигляне з висоти

Приповзу я в сльозах до бога

І заспіваю “така як ти".