Вакарчук впродовж російсько-української війни за останні півтора місяця побував майже в усіх небезпечних регіонах країни. Він розповідає про деокупації територій, підбадьорює там, де ще недавно вели наступальні операції росіяни.

До слова "Утюжать" зі всього, що в них є: маріупольський сценарій уже повторюється на Луганщині

Тепер він прибув на Луганщину та зустрівся з Гайдаєм. Чоловіки звернулись до українців, аби ті убезпечили себе та виїхали з Сєвєродонецька, Лисичанська, Попасної, Гірського, Нижнього, Рубіжного.

Луганщина тримає оборону! Разом з Сергій Гайдай, Головою Луганської обласної державної адміністрації, просимо людей евакуюватися аби допомогти ЗСУ звільняти країну від російських загарбників. ЗСУ, всі служби порятунку, безпеки, правопорядку – честь!

– написав в мережі Вакарчук.

У відеоролику артист розповів, що люди виїжджають з Луганщини у його рідний Львів. У спеціальному автобусі українці взяли не лише необхідні речі, а й найвірніших друзів – тваринок. Вакарчук та Гайдай наполегливо попросили прислухатись до української влади та виїхати з регіону, аби Збройні Сили України мали більше можливостей маневрувати і відбивати наступи російських військ.

Для перегляду усіх відео гортайте направо:

Де проводиться евакуація українців

Зазначимо, що евакуаційні автобуси відправляються з Луганського регіону щодня. Голова ОВА повідомляв про такі адреси місць зборів: