Найбільший у світі літак Ан-225 орки розтрощили 27 лютого, на четвертий день війни. В аеропорту "Гостомель" під Києвом не залишилося жодного цілого повітряного судна, а від величезної "Мрії" – самі уламки з турбінами. На власні очі їх побачив лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук.

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Святослав Вакарчук показав "Мрію" у Гостомелі

"Позаду мене розтрощений літак "Мрія". Те, що залишилося від нього після того, як його знищили російські війська. Багато хто не встиг побувати на ньому, мені пощастило більше. Я минулого року був біля нього і навіть встиг посидіти за штурвалом", – розповів лідер "Океану Ельзи".

Він опублікував архівні фото з жовтня 2021 року та свіжі кадри з квітня 2022-го. Музикант, як і вся країн, думає, що російська армія може знищити легендарний літак Ан-225, але їй нізащо не відібрати нашу спільну мрію та віру в перемогу.

Ви знаєте, вони можуть розтрощити літак "Мрія", але вони ніколи не вб'ють нашу мрію у квітучу й сильну Україну. А головне – ніхто й ніколи не зламає нашу віру в перемогу. Перемога обов'язково настане,

– натхненно заявив Вакарчук.

Святослав Вакарчук біля розтрощеної "Мрії" у Гостомелі: фото, відео

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Де був і що бачив Святослав Вакарчук