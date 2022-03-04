Святослав Вакарчук завітав до Запорізької обласної військової адміністрації, де поспілкувався з очільником ОВА Олександром Старухом та військовими. Також співак побував у військовому шпиталі й поговорив з місцевими лікарями, які рятують життя наших захисників.

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Я дуже радий бути тут сьогодні тут. У славному місті Запоріжжі – козацькому центрі, бойовому місті славної історії. Зараз це місто знову нагадує часи Козацької Січі з усякого погляду - тут такий самий сильний козацький бойовий дух,

– поділився виконавець.



Вакарчук приїхав у Запоріжжя / Фото Запорізька ОДА

Вакарчук розповів, що встиг навідатись до багатьох важливих об'єктів у Запоріжжі, до прикладу, до військового шпиталю. Музикант закцентував на тому, що всі медики працюють цілодобово й зберігають піднесений настрій.



Вакарчук завітав до Запоріжжя / Фото Олександра Прилепи

Співак неодноразово звертався до росіян із закликом зупинити війну і цей раз не став винятком. "Хочу сказати, що це чудово, що ви проти війни. Це чудово, що ви написали пост із сердечками, але ці пости не допоможуть зупинити Путіна. Допоможе ваша активна участь. Виходьте на площі. Схаменіться. Українська армія захищається і не відступить", – сказав лідер "Океану Ельзи".

Музикант також зізнався, що о 5 ранку написав емоційний вірш, який присвятив своїх ненависті.

– Звідки взялась ти, моя ненависть?

Я ж тобі не давав телефон

Я ж ніколи не кликав в гості

Вікна в серці закрив, балкон

Звідки взялась ти, моя ненависть

Я ж тебе не будив вночі

Я тобі не приносив їсти

Не лишав в дверях ключі

Звідки, с*ка, ти в біса взялась

Звідки виють під звук сирен

Прямо з серця до мого серця

Ці мільйони чужих імен

Як тепер мені жити, ненависть

Як писати весні листи

Як забувши ноктюрни з градами

Заспівати "Така, як ти"

Ти зробила мене чорно-білим,

Ти зробила мене простим

Тож тепер не проси пощади

Тож тепер не волай "Прости"

Я тепер просто так не спинюсь

Я тепер підірву мости

Знищу я тебе моя ненависть

І здригнуться землі хрести

Знищу, с*ка, тебе на вулиці

Знищу в небі і на землі

Знищу твої брудні прокльони

Знищу танки і кораблі

А коли промине тривога

Сонце вигляне з висоти

Приповзу я в сльозах до Бога

І заспіваю "Така, як ти".

Нагадаємо, Святослав Вакарчук не долучився до лав тероборони, але постійно підтримує наших військових. 6 дня війни він побував у госпіталі, де лікують поранених військових.

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