Лідер "Океану Ельзи" Святослав Вакарчук продовжує відвідувати міста України. Днями він побував у селищі Бородянка, що на Київщині.

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Святослав Вакарчук побував у Бородянці

Селище звільнили від окупанта, однак після себе російська армія залишила лиш завали й розруху. Така картина вразила артиста.

"Позаду мене – зруйновані російськими авіаударами жахливими будинки селища Бородянка. Зараз здається, що життя тут зупинилося і закінчилось. Там у завалах залишаються досі люди, яких ще не змогли витягнути. Неможливо описати це відчуття. Здавалось би, що тут сам диявол прийшов зробити свою страшну справу. Але навіть зараз тут починає повертатися життя", – поділився музикант.

Святослав Вакарчук зустрів мешканок селища, які попри все вірять у нашу перемогу й усміхаються. Співак поспілкувався з ними.

Вакарчук у Бородянці:

Святослав Вакарчук також звернувся до ДСНС, які зараз розбирають завали й досі знаходять тіла загиблих українців.

"Користуючись можливістю, хочу звернутися до всієї ДСНС і хочу подякувати за роботу, яку ви всі робите. Ви завжди на першій лінії фронту. В Харкові, як тільки ми приїхали після ударів в обласну адміністрацію, я зустрів хлопців з ДСНС, які розбирали ці завали. Те саме в інших містах. Це продовження наших ЗСУ. У вас своя зброя – вміння, досвід, спеціальна техніка", – сказав музикант.

Зауважимо, що наразі влада не рекомендує повертатися до своїх домівок. Бійці ДСНС працюють над розбором руйнувань.

Святослав Вакарчук звернувся до ДСНС: