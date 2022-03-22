Святослав Вакарчук показав улюблену іграшку сина, яка служить йому оберегом: миле фото

Український співак Святослав Вакарчук їздить багатьма містами України, щоб підтримати військових, волонтерів й переселенців. Він показав, що всюди його "супроводжує" оберіг – іграшка сина.

Лідер гурту "Океан Ельзи" та співак Святослав Вакарчук поділився з прихильниками зворушливим і милим фото. Він показав улюблену іграшку сина Івана, яка для нього дуже важлива.

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Святослав Вакарчук показав свій оберіг

Виконавець поділився, що іграшка сина відіграє для нього роль оберега. Її він завжди має з собою, у будь-якому місті, куди приїжджає виступати чи допомагати.

Улюблена машинка мого улюбленого Івана Святославовича. Від Львова до Харкова. Від Києва до Миколаєва. Завжди зі мною,

– поділився Вакарчук.



Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму Вакарчука

, що до війни Святослав Вакарчук планував записати синові альбом колискових . Однак його співак планує випустити пізніше. Наразі зірковий син перебуває у безпечному місці – про це виконавець потурбувався ще у перший день повномасштабної війни.

За час війни лідер "Океану Ельзи" побував у багатьох містах України: