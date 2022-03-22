Святослав Вакарчук показав улюблену іграшку сина, яка служить йому оберегом: миле фото
Джерело:інстаграм Святослава Вакарчука
Український співак Святослав Вакарчук їздить багатьма містами України, щоб підтримати військових, волонтерів й переселенців. Він показав, що всюди його "супроводжує" оберіг – іграшка сина.
Лідер гурту "Океан Ельзи" та співак Святослав Вакарчук поділився з прихильниками зворушливим і милим фото. Він показав улюблену іграшку сина Івана, яка для нього дуже важлива.
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Святослав Вакарчук показав свій оберіг
Виконавець поділився, що іграшка сина відіграє для нього роль оберега. Її він завжди має з собою, у будь-якому місті, куди приїжджає виступати чи допомагати.
Улюблена машинка мого улюбленого Івана Святославовича. Від Львова до Харкова. Від Києва до Миколаєва. Завжди зі мною,
– поділився Вакарчук.
Святослав Вакарчук / Фото з інстаграму Вакарчука
За час війни лідер "Океану Ельзи" побував у багатьох містах України:
- 4 березня співак приїхав до Запоріжжя, де поспілкувався з очільником ОВА, військовими й побував у військовому шпиталі.
- Святослав Вакарчук побував у Харкові разом з Сергієм Жаданом. Вони підтримали бойовий дух мирних мешканців міста.
- 6 дня війни музикант побував у госпіталі, де лікують поранених військових. Також відвідав медзаклад в Одесі.
- Одним з останніх Вакарчук відвідав Львів. Там він заспівав на вокзалі й не зміг стримати сліз.