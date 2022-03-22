Лидер группы "Океан Эльзы" и певец Святослав Вакарчук поделился с поклонниками трогательным и милым фото. Он показал любимую игрушку сына Ивана, которая для него очень важна.

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Святослав Вакарчук показал свой оберег

Исполнитель поделился, что игрушка сына играет для него роль оберега. Ее он всегда имеет с собой в любом городе, куда приезжает выступать или помагать.

Любимая машинка моего любимого Ивана Святославича. От Львова в Харьков. От Киева до Николаева. Всегда со мной,

– поделился Вакарчук.



Святослав Вакарчук / Фото из инстаграммы Вакарчука

Интересно , что до войны Святослав Вакарчук планировал записать сыну альбом колыбельных . Однако его певец планирует выпустить позже. Пока звездный сын находится в безопасном месте – об этом исполнитель позаботился еще в первый день полномасштабной войны.

За время войны лидер "Океана Эльзы" побывал во многих городах Украины: