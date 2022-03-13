Український виконавець та лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук зізнався, що прокинувся до того, як Путін оголосив війну Україні. Його переслідувало тривожне почуття.

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Як Святослав Вакарчук дізнався про війну

Артист пригадав, що про війну дізнався "безпосередньо від Путіна". Він прокинувся о 3 ночі 24 лютого від почуття тривоги.

"Я почав дивитися інтернет. І якраз показували Раду безпеки ООН і я напружився, розуміючи, що щось неприємне насувається. Раптом з'явилась табличка "Термінові новини", в якій сказали, що Путін оголосив початок так званої "військової операції" проти України. І тільки-но я це прочитав, через хвилину або дві, коло 4 ранку, справа від мене роздався страшенний вибух, вікна ледве залишилися цілі. Це відбувся один з перших ударів російської авіації по аеродрому Васильків", – розповів Святослав Вакарчук.

Однак співак не панікував. Він зателефонував рідним та зробив все для того, щоб їх убезпечити.

У моменти стресу в мене вмикається холодний розум. Паніки не було. Я добре пам'ятаю, що я встав, почистив зуби, зробив каву, одразу подзвонив двом важливим людям, говорив, ми зробили план, що треба робити в першу чергу. У перший день я спокійно займався тим, щоб усі близькі люди були в безпеці,

– пригадав знаменитість.

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Нагадаємо, за 2 тижні війни Святослав Вакарчук відвідав кілька міст, де підтримував мешканців: