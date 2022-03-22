45-річна Олена Кравець не зізналась, в яку країну виїхала з дітьми та батьками, а натомість розповіла, як її 5-річні двійнята переживають війну. Якщо Катя закривається від негативу, то Іван всіма силами хоче покарати країну-агресорку.

Читайте також Віра Брежнєва переїхала у Польщу, де допомагає українським дітям

Син Олени Кравець хоче "наваляти" Путіну

У перші дні війни, коли доводилося ховатися в підвалах та ночувати в укриттях, Олена Кравець підбирала слова, щоб не ранити малюків. Однак вони й без того все зрозуміли.

Ваня все відчув дуже швидко. Він сказав: "Мама, а там у Києві вибухи? Це на нас Росія напала?". Я навіть трохи затремтіла… "Так треба нам не сюди їхати, а до Росії. І там їм усе сказати в очі й президенту наваляти",

– шокувала Олена Кравець.

Син Олени Кравець Іван / Фото з інстаграму акторки

Розповідаючи про реакцію дітей на війну вона не змогла стримати сльози. Зірка зізналась, що Катя та Іван, як і ми всі, дуже хочуть додому. "Я запевнюю їх, що ми скоро повернемось, всі будемо разом і буде багато роботи у Києві, треба буде відновлювати наше місто і країну", – зізналась Кравець.

До теми Ці жахи будуть з нами все наше життя, – Катя Осадча розчулила новими фото з сином

Як Олена Кравець допомагає Україні з-за кордону

Акторка студії "Квартал 95" пережила синдром вцілілого, тож взялась активно допомагати країні з-за кордону. Вона записує казки для дітей та озвучує уроки в онлайн-школі "Паляниця", де малечі дотепно пояснюють реалії сьогодення.

Крім того, Олена Кравець долучиться до серії благодійних концертів "Доброго вечора, ми з України". Вони стартують у Варшаві 1 квітня з Монатіком, Бабкіним, Jerry Heil, Вікторією Булітко та іншими.

Ми з хлопцями та дівчатами, які опинились за межами країни, вирішили зробити низку благодійних концертів по Європі, усі зароблені гроші відправити нашій країні,

– повідомила Олена Кравець.

Додамо, що всі виручені кошти артисти передадуть у фонд її зіркової подруги Маші Єфросиніної.

Скриншот з інстаграму Олени Кравець