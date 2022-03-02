Харків став одним з міст, які зазнають найбільшої атаки з боку ворога. Російські окупанти обстрілюють житлові будинки та іншу міську інфраструктуру. Вранці 1 березня вони знищили майдан Свободи, а 2 березня влучили в будівлю СБУ.

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Святослав Вакарчук приїхав у Харків

Зараз у Харкові перебуває лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук. Він зняв відео на майдані Свободи. Музикант підтримав харків'ян у цей непростий час, а також наголосив, що наша перемога вже зовсім близько.

Вони можуть кидати бомби на наші площі, але вони ніколи не розбомблять нашу свободу,

– сказав Вакарчук.

Святослав Вакарчук у Харкові: дивіться відео онлайн

Та в Харкові Вакарчук не сам. Разом із ним там перебуває письменник Сергій Жадан. Чоловік опублікував на особистій сторінці в фейсбуці фото з Вакарчуком.

Привіт з українського Харкова! Фото зроблене сьогодні, це не відеозаписи російського президента. Місто обороняється,

– сказав Жадан.

Чоловік додав, що спершу хотів написати: "Це вам не записи путіна". Зрозумів, що прізвище треба писати з великої букви. Та ватажка рашистів зараз ненавидить вся Україна, тому його прізвище точно не заслуговує на пошану. Щодня гинуть мирні мешканці нашої держави, бо російський диктатор вирішив, що він має право вдиратися на наші землі. Зовсім скоро зло буде покаране. Настав кінець путінському режиму.



Жадан і Вакарчук у Харкові / Фото з інстаграму Сергія Жадана

Нагадаємо, Святослав Вакарчук не долучився до лав тероборони, але постійно підтримує наших військових. 6 дня війни він побував у госпіталі, де лікують поранених військових.

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