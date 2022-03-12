Останні два тижні Святослав Вакарчук з "Океану Ельзи" безперервно їздить країною, аби підтримувати бойовий дух у найгарячіших точках України, передає 24 канал. Він встиг побувати у зруйнованому Харкові, у Запоріжжі, де окупанти захопили АЕС, в Одесі та Миколаєві, а тепер повернувся до рідного Львова.

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Святослав Вакарчук влаштував мініконцерт на вокзалі у Львові

Просто на вході до головного залізничного вокзалу Львова музикант сів за фортепіано й зіграв свої хіти для волонтерів, вимушених переселенців і тих, хто тікає від війни в Польщу чи інші країни Європи. У скромному повсякденному образі та з синьо-жовтим прапором на інструменті Вакарчук виконав "На небі", "Еверест" та інші пісні "Океану Ельзи".

Святослав Вакарчук заспівав на львівському вокзалі: відео 24 каналу

Святослав Вакарчук заспівав на львівському вокзалі: відео 24 каналу

Цікаво, що днями Святослав Вакарчук заспівав в Одесі перед забарикадованим пам'ятником Дюкові Рішельє. На Потьомкінських сходах лідер "Океану Ельзи" під гітару виконав пісню "Човен".