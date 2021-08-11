Солистка популярной группы KAZKA не стала раскрывать имя первого партнера на "Танцах со звездами". По словам Александры Зарицкой, сначала ее все устраивало – они были близки и хорошо общались. Как выяснилось впоследствии, танцовщик не был уверен в том, что с ней можно "продержаться долго".

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Парень считал, что звездная партнерша легкомысленна и ко всему относится по фану. После этого певица написала ему "бай" и поблагодарила, что все выяснилось до старта прямых эфиров.

Я иду туда, чтобы у меня был партнер, который за меня убьет, который за меня будет рвать просто всех и мне говорить: "Мы с тобой выиграем,

– поделилась Александра Зарицкая.

Сейчас певица репетирует с другим танцовщиком, которого называет "прикольным" и "суперклассным чемпионом". С ним она настроена на победу.

Для чего солистка KAZKA идет на "Танцы со звездами"

"Я очень хочу победить. Это была бы такая революция. Хочется, чтобы выиграл человек, который суперобычный";

"Я иду на "Танцы", чтобы максимально избавиться от всех комплексов. Я очень боюсь быть в паре";

"Мне надо избавиться от того, что я все всегда сама, мне нужно кому-то довериться";

"Хочу показать, что я могу быть пластична, что я могу быть легка, что я могу не только стоять на сцене и петь".

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