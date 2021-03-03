Дружина принца Гаррі Меган Маркл вже отримала компенсацію за виграний суд у справі із британським таблоїд Mail on Sunday та Mail Online. Наразі їй виплатять 625 тисяч доларів за судові витрати, які вона понесла в ході судових розбірок.

Високий суд Лондона 2 березня постановив, що Меган Маркл повинні виплатити 625 тисяч доларів, а згодом їй оплатять близько 90% її юридичних витрат, що становить близько 1,88 мільйона доларів.

До слова Меган Маркл виграла суд у справі з британським таблоїдом

За яку справу боролась Меган Маркл?

Таку шалену суму компенсації британські таблоїди виплатять Меган Маркл за справу про розкриття подробиць в особистому листі жінки для її батька Томаса. Окрім коштів, Меган також вимагає у видань принести вибачення на перших шпальтах газет та знищити усі копії її листа батькові. Наразі невідомо, чи ці прохання задовільнять Mail on Sunday і Mail Online. Чергові слухання відбудуться в кінці квітня або початку травня.

Варто додати, що принц Гаррі теж боровся із наклепом у виданнях Mail On Sunday and MailOnline нібито про те, що він відвернувся від британських збройних сил, коли відмовився від виконання обов’язків членів королівської сім'ї. У виграній справі йому також обіцяють виплатити грошову компенсацію, яку обіцяє спрямувати на благодійність.