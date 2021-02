Після від'єднання від королівської сім'ї про принца Гаррі та Меган Маркл писали чимало вигадок у ЗМІ. До числа таких потрапили британські The Mail On Sunday and MailOnline. За наклеп принц Гаррі виграв у них у суд.

Джерело: People Принц Гаррі не лише отримав вибачення, а й моральну компенсацію, яку спрямує на благодійність. До слова Меган Маркл не поїде до Великої Британії з принцом Гаррі: причина Принц Гаррі виграв суд Судове засідання відбулось 1 лютого у Лондонському Верховному суді, проте чи був присутній там принц Гаррі – невідомо. Проте там були присутні представники таблоїдів, які у жовтні 2020 року опублікували 2 схожі між собою статті про те, що принц Гаррі начебто "відвернувся від британських збройних сил" після того, як відмовився від виконання обов’язків членів королівської сім'ї. За це принц Гаррі подав у суд на них і вже сьогодні отримав від них вибачення та чек за моральну шкоду. Кошти внук Єлизавети II планує направити у свій благодійний фонд Invictus Games Foundation, який підтримує військових після повернення із "гарячих" регіонів. Сума виплати не розголошується. Сьогодні The Mail on Sunday і MailOnline публічно визнали у відкритому суді, що опублікували абсолютно неправдиву і наклепницьку історію. Вони вибачилися за те, що взяли під сумнів прихильність герцога Сассекського королівській морській піхоті і британським збройним силам. Прихильність герцога військовій спільноті не підлягає сумніву,

– йдеться у заяві представників герцога Сассекського. Що відомо про принца Гаррі як військового? Чоловік Меган Маркл навчався у Королівській військовій академії і згодом мав честь служити у британській армії протягом 10 років. За цей час він двічі проходив службу в Афганістані (хоча спочатку його направляли в Ірак) та удостоївся звання корнета. Також він три місяці служив у провінції Гільменд авіаційним навідником. Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) По поверненню у Британію він став засновником спортивних змагань Invictus Games, у яких беруть участь військові, поранені під час бойових дій. Що цікаво, у них часто беруть участь українці. Принц Гаррі також підтримує фонди, які допомагають реабілітації військових і надають їм психологічну підтримку.