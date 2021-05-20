Оголошуючи про розлучення, Ірина Білик скаржилася, що чоловік, який живе в Росії, не навідував її з сином цілий рік. Спочатку Аслан Ахмадов не приїжджав через те, що в період загострення пандемії коронавірусу не літали літаки, однак після послаблення карантинних обмежень нічого не змінилося.

Важливо Ірина Білик розлучається з третім чоловіком

Хореограф Дмитро Коляденко таку позицію продюсера не розуміє. Він вважає, що чоловік і батько не повинен спілкуватися з сім'єю через екран ґаджетів. На місці Ахмадова, він йшов би до дружини та сина пішки.

Я б пішки дійшов. Ну що там іти, тисячу кілометрів? Ти ж батько! У тебе син росте,

– висловився Коляденко.

Зауважимо, поки Білик і Коляденко зустрічалися, танцівник щороку освідчувався співачці. Каблучки вона приймала, але заміж не виходила. Хоч серце зірки тепер вільне, робити пропозицію знову хореограф не планує. Він впевнений, що їм краще дружити, аніж бути парою.

"Мені здається, що не можна повертати колишніх. Де гарантія, що я знову не викидатиму диванів, знову не буду різати картини, знову не ревнуватиму? Мені здається, краще розпочати нове життя і мені, і Ірі. Дружити можна в будь-якій ситуації. Ось дружити я хочу з нею", – розповів Дмитро Коляденко.