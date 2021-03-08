У неділю, 7 березня, на екрани вийшло сенсаційне інтерв'ю Меган Маркл і принца Гаррі, яке вже встигло сколихнути світову пресу. Подружжя вперше розповіло про конфлікти в королівській родині, расистські прояви та справжні причини відходу від британської монархії.

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Таємне весілля

Меган розсекретила, що вийшла заміж за Гаррі за три дні до публічної церемонії. Закохані обмінялися обітницями на задньому дворі свого маєтку в присутності архієпископа Кентерберійського. Тому у свідоцтво про шлюб вказана дата саме того дня.

Це було видовище для всього світу. Але ми хотіли, щоб ця церемонія була лише нашою,

– поділилася Меган.

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Майбутня дитина подружжя

У лютому стало відомо, що принц Гаррі і Меган Маркл вдруге стануть батьками після викидня минулого року. У новому інтерв'ю подружжя зізналося, що Арчі стане братом для дівчинки. В них народиться донька. Як йдеться в пресі, на поповнення варто очікувати наприкінці весни.

Мати одну дитину чи двох – це чудово. Але у нас є хлопчик, а тепер буде дівчинка. Чого ще можна бажати?

– сказав принц.

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Думки про самогубство

Меган Маркл розповіла, що під час першої вагітності її не полишали думки про самогубство. Через тиск британської преси вона прокидалася серед ночі від нерозуміння, що робити далі. Обраниця принца Гаррі запевняє, що її критикували просто за те, що вона живе і дихає. Меган було соромно зізнатися про суїцидальні думки чоловіку, однак вона усвідомлювала, якщо не поділиться своїми переживаннями, то таки наважиться вкоротити собі віку.

Я просто не хотіла більше жити. Це була дуже ясна, реальна і лякаюча думка, яка була для мене єдиним виходом і розв'язання усіх проблем,

– поділилась Меган Маркл.

Вона просила про допомогу й представників Букінгемського палацу, однак їй відмовили. Річ у тому, що звернення до психолога могло набути розголосу та нашкодити іміджу монаршої родини, адже в них існує усталена думка, що все, через що їй довелось пройти, звичайний процес. У депресивному стані Меган Маркл з'являлася й офіційних заходах, посміхалась і виконувала свою роботу, однак тоді пара просто намагалася триматися.

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За словами принца Гаррі, він теж "пережив дуже темний період" разом з дружиною, проте навіть не звертався за допомогою до сім'ї, адже був переконаний, що з ним "не стали б про це говорити.

"Напевно, мені було соромно зізнатися їм. Я не знав, чи поділять вони мої думки і почуття. Це середовище засмоктує, що з багатьма з них і сталося", – висловився онук королеви Єлизавети ІІ.

Расизм в королівській родині

Меган Маркл зізналась, що напередодні народження первістка принца Арчі в королівській родині не вщухали розмови, наскільки темною буде його шкіра, як це буде виглядати і що це означатиме. Вона відмовилася називати конкретні імена, проте зауважила, що такі бесіди відбувалися між Гаррі та членами сім'ї.

Коли я була вагітна, окрім розмов про титул та охорону, обговорювали ще й колір його шкіри. Турбувало те, наскільки темною вона буде після народження. Це мені передав Гаррі. Кілька розмов сім'я вела з ним,

– розповіла Меган Маркл.

Що стосується титулів та охорони, то палац вирішив позбавити Арчі звання принца та не виділяти йому охорону, яка є в кожного члена монаршої родини. Традиції та протокол змінили лише для нащадка Меган і Гаррі.

"Це обговорювалося впродовж кількох місяців, поки я не сказала: "Зачекайте. Як це працює? Якщо тільки титул впливає на рівень його захисту… Наш син зобов'язаний бути в безпеці. Коли ти онук майбутнього монарха, то Арчі і наша майбутня дитина автоматично вважаються принцом і принцесою. Вони не мають права забирати це", – наголосила Меган Маркл.

"У моїй сім'ї було багато можливостей показати свою підтримку в питанні кольору шкіри, але за три роки ніхто так нічого і не сказав на наш захист. Це було боляче… Я дуже пишаюся своєю дружиною, вона народила дитину в непростий для нас час. Кожен день я приїжджав додому з Лондона і бачив, як Меган годує нашого сина в сльозах", – додав принц Гаррі.

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Королівський протокол та етикет

Меган поділилась, що до знайомства з чоловіком мало знала про британську королівську родину, тому була дуже наївною. Саме Гаррі навчив її робити реверанс. Це відбулось за кілька хвилин до першої зустрічі з королевою Єлизаветою II у Віндзорському замку. Вона впевнена, що тоді зробила надто глибокий реверанс.

"Я залишила свою кар'єру і все своє життя, щоб бути з ним. Я написала листа його сім'ї, говорила їм, що я в їхньому розпорядженні. Але з'ясувалось, що немає ніяких книг та інструкцій про те, як бути принцесою: як розмовляти, як ставити ноги. Мене ніхто нічому не вчив, навіть гімну, я сама все вивчала ночами за допомогою Google", – пригадала дружина Гаррі.

Однак після весілля Меган Маркл довелось не лише вчитися, як робити реверанс, як ставити ноги та як розмовляти, а й відмовитися від звичного ритму життя – вечорів з друзями, частих появ на людях, водіння автомобіля. Вона постійно переймалася тим, як виглядає, а не тим, як почувається в цей момент.

"З моменту, як я стала частиною сім'ї, я не бачила свого паспорта, водійських прав та ключів від машини. І була дуже рада отримати їх, коли ми почали жити самостійно", – розповіла Меган.

Меган Маркл про королеву Єлизавету ІІ

Меган Маркл гарно відгукується про Її Величність та зізнається, що вона завжди була люб'язною до неї – дарувала коштовності, запрошувала на сніданки та турбувалася про самопочуття. Вона поділилась, що перед першим спільним виходом 2018 року Її Величність подарувала їй перлинні сережки і намисто.

"Королева завжди чудово до мене ставилася, мені дуже подобалося перебувати поруч з нею. Одного разу ми їхали в машині. Було холодно, і вона накинула ковдру на мої коліна. Цей жест відразу нагадав мені мою бабусю, яка завжди була дуже привітною і гостинною", – зауважила Меган Маркл.

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Принц Гаррі про стосунки з батьком і братом

Чоловік вважає, що його батько та брат залишаються в пастці системи та не можуть піти, як він. Онук Її Величності поділився, що принц Чарльз в якийсь момент перестав відповідати на його дзвінки. Зараз в них напружені стосунки, однак Гаррі запевнив, що завжди буде любити і поважати батька. Він сподівається, що їхнє спілкування налагодиться.

Вважаю, що в цих стосунках є, над чим попрацювати. Я трохи розчарований його реакцією, тому що він свого часу пройшов через щось подібне. Він знає, що таке біль. Один з моїх пріоритетів – налагодити наші відносини,

– заявив принц Гаррі.

Він додав, що всім серцем переймається й про принца Вільяма, однак їхні дороги розійшлися. "Я дуже люблю Вільяма, він мій брат, і ми разом пережили справжнє пекло. Але ми пішли різними шляхами. На цей час у стосунках порожнеча. Але час лікує все", – наголосив принц Гаррі.

Життя після "мегзиту"

Принц Гаррі наголосив, що після відходу від монархії вони залишилися без матеріальної підтримки королівської родини. Він пояснив, що ніколи не планував укладати контракти з Netflix і Spotify, але не мав іншого виходу. Тоді чоловік керувався лише однією думкою: "Треба заробити грошей і найняти охорону, щоб сім'я була в безпеці".

Моя сім'я буквально відрізала мене в матеріальному плані. Але у мене були кошти, які мені залишила мама. Вона неначе передбачала все це, я немов відчував її присутність під час всього цього процесу,

– поділився принц Гаррі.

Він додав, що зараз часто спілкується з королевою Єлизаветою ІІ та не припиняє дякувати дружині, що вона врятувала його.

"Це Гаррі врятував всіх, прийнявши рішення, яке врятувало моє життя і допомогло нам всім. У моєї історії з принцом щасливий кінець. Це краще, ніж будь-яка казка, яку ви коли-небудь читали", – завершила Меган Маркл.