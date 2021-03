Ще на початку стосунків принца Гаррі з Меган Маркл 2016 року британський таблоїд The Sun найняв приватного детектива, аби той надав особисту інформацію про обраницю королівського нащадка. Для збору даних він використовував незаконні методи. Про скоєне чоловік наважився розповісти лише після виходу інтерв'ю подружжя Опрі Вінфрі.

У Гаррі та Меган завжди були складні стосунки з британською пресою. Після їхнього відходу від королівської родини ситуація лише загострилася, однак від самого початку роману онука Її Величності з акторкою за парою стежив приватний детектив.

За Меган Маркл слідкував приватний детектив

2016 року видання The Sun оплатило послуги приватного детектива Деніела Хенкса, аби той провів розслідування про майбутню дружину принца Гаррі. Він надав замовникам "вичерпний звіт про Меган та її родину", в якому є номер її телефону, адреси проживання, інформація про сім'ю та колишнього чоловіка.

Як ліцензований приватний слідчий, він мав доступ до баз даних особистої інформації, однак незаконним методом дізнався номер соціального страхування Меган Маркл, який назвав "ключем до королівства". Крім того, за законом, Деніел Хенкс не мав права передавати розвідані відомості журналістам. Розкрити світу правду детектив наважився після перегляду інтерв'ю Меган і Гаррі Опрі Вінфрі, в якому вони заявили, що таблоїди створили для них "токсичну атмосферу контролю і страху".



Меган Маркл і принц Гаррі на інтерв'ю / Instagram / @megmarkles

"Я розповідаю це, щоб очистити свою совість", – наголосив Деніел Хенкс. Він запевнив, що глибоко шкодує про скоєне і готовий надати адвокатами подружжю всю інформацію, яку б вони змогли використання в судових процесах проти таблоїдів.

Відповідь видання The Sun

Представники таблоїду The Sun не стали заперечувати, що Деніел Хенкс дійсно працював на них. Однак вони запевнили, що приватний детектив отримав письмову вказівку діяти законно та підписав юридичне зобов'язання.

"У 2016 році Sun на законних підставах замовив панові Хенксу пошук інформації про Меган Маркл та її родичів в юридичних базах даних, на використання яких він мав ліцензію. Йому заплатили 250 доларів. Пану Хенксу не доручали здійснювати будь-які незаконні дії або порушувати будь-які закони про конфіденційність", – йдеться в заяві The Sun.

Нагадаємо, нещодавно Меган Маркл отримала хорошу компенсацію після перемоги в суді над таблоїдами Mail on Sunday та Mail Online. Принц Гаррі також виграв суд у справі проти цих видань.

Додамо, за кілька місяців після відходу від королівської родини Меган Маркл та принц Гаррі відмовилися від співпраці з чотирма британськими виданнями, серед яких опинився й таблоїд The Sun разом з The Daily Mail, The Mirror та The Express. Відтоді подружжя не дає цим ЗМІ жодних коментарів та не відповідає на жодні питання.