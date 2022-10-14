В День защитников и защитниц Украины 24 канал подготовил подборку о знаменитостях, которые сейчас находятся на фронте. Они освобождают украинские земли в разных направлениях, каждый день, рискуя жизнью, приближают нас к победе.

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Саша Положинский

Музыкант еще 15 февраля подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. Сейчас он стрелок 47-го отдельного батальона.

Олег Сенцов

Режиссер с начала полномасштабной войны находится в рядах ВСУ. Долгое время он был на Бахмутском направлении, а сейчас воюет на Юге.

Андрей Хливнюк

В начале войны лидер группы "Бумбокс" был патрульным полицейским батальона тактико-оперативного реагирования в составе подразделения "София" Управления патрульной полиции в Киеве. Сейчас Хливнюк является пилотом ударного дрона Punisher. Разведка дает задачу лидеру "Бумбокса", а именно устанавливает цели, которые нужно обезвредить.

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Женя Галич

Лидер группы O.Trovald в первые дни войны ушел в военный комиссариат, поскольку является офицером ВСУ. Сначала он помогал бойцам, потому что его не брали ни в ВСУ, ни в ТРО. В армию мужчина вступил в середине апреля, однако неизвестно, где именно уже успел побывать Женя.

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Александр Печерица

Украинский актер из сериала "Крипосна" Александр Печерица служит в рядах ВСУ с 26 февраля. Записать в терроборону было непросто, решение научиться военному делу без предварительного опыта для него было одним из самых сложных.

Дмитрий Дикусар

В первые дни войны танцовщик Дмитрий Дикусар заключил контракт с ВСУ и вступил на службу. Он редко выходит на связь и не рассказывает, по каким направлениям воюет.

Ахтем Сеитаблаев

24 февраля режиссер и актер присоединился к рядам территориальной обороны. Он редко рассказывает, где находится. В начале войны Сеитаблаев защищал Киев, а в конце августа публиковал фото с Юга.

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Виктор Бронюк

Лидер украинской группы "ТИК" Виктор Бронюк записался в ряды Винницкой терробороны. За свои заслуги перед городом у певца есть звание "Почетного гражданина Винницы".

Илья Рыбальченко

Участник "Холостячки-1" Илья Рыбаченко вступил в ряды терробороны. В День защитников и защитниц Украины Илья обратился к украинцам и подчеркнул, что пошел на войну, чтобы защищать родную землю, семью, всех украинцев.

Тамерлан из дуэта TamerlanAlena

Тамерлан находился в самых горячих точках Киевской области – вместе с армией отражал военную колонну кафиров и осуществлял эвакуацию населения. Теперь он воюет по другим направлениям.

Михаил Ильенко

Кинорежиссер Михаил Ильенко также вступил в ряды терробороны . Кинорежиссер опубликовал в своем фейсбуке фото, где он вместе с коллегой, режиссером и преподавателем Андреем Иванюком. Они уверенно стоят и держат оружие.

Даниель Салем

Ресторатор и телеведущий Даниэль Салем присоединился к одесской территориальной обороне . Он с первых дней русского вторжения защищает родной город. Уже дважды за 7 месяцев войны Даниэль получал ранения.

Yarmak

Рэпер стал добровольцем Вооруженных Сил Украины . Он хотел вступить в терроборону, однако свободных мест не было, поэтому официально встал на защиту Украины в составе наших военных.

Гарик Бирча

Украинский комедийный актер Гарик Бирча также служит в рядах терробороны. Он уверен, что победа за нами. Она уже совсем близко.

Михаил Панчишин

Украинский певец, бывший солист группы Ptashkin, Михаил Панчишин с первых недель вторжения России находится в рядах киевской терробороны . В 2014 году на Донбассе воевал его брат Петр, а теперь Михаил будет защищать родную землю до конца.

Коля Серга

Певец также стал на защиту родной земли. Он поддерживает бойцов, ездит на деоккупированные территории и учится на снайпера.

Андрей Фединчик

Актер находился в подразделении терробороны Житомира. Недавно его жена Наталка Денисенко рассказывала, что любимый временно в Киеве, однако детали, где он служит, не может разглашать.

Евгений Терехов

Муж Наталки Карпы воевал в 2014 году. Тогда получил серьезное ранение, из его тела извлечено более 80 осколков. Теперь он воюет в составе батальона ветеранов .

В составе территориальной обороны и ВСУ немало других творческих людей. В частности, на войну пошли многие актеры. Среди них:

Алексей Тритенко;

Владимир Ращук;

Сергей Филимонов;

Андрей Луценко;

Руслан Пахомы;

Павел Алдошин и другие.