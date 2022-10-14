В День защитников и защитниц Украины 24 канал подготовил подборку о знаменитостях, которые сейчас находятся на фронте. Они освобождают украинские земли в разных направлениях, каждый день, рискуя жизнью, приближают нас к победе.
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Саша Положинский
Музыкант еще 15 февраля подписал контракт с Вооруженными Силами Украины. Сейчас он стрелок 47-го отдельного батальона.
Олег Сенцов
Режиссер с начала полномасштабной войны находится в рядах ВСУ. Долгое время он был на Бахмутском направлении, а сейчас воюет на Юге.
Андрей Хливнюк
В начале войны лидер группы "Бумбокс" был патрульным полицейским батальона тактико-оперативного реагирования в составе подразделения "София" Управления патрульной полиции в Киеве. Сейчас Хливнюк является пилотом ударного дрона Punisher. Разведка дает задачу лидеру "Бумбокса", а именно устанавливает цели, которые нужно обезвредить.
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Женя Галич
Лидер группы O.Trovald в первые дни войны ушел в военный комиссариат, поскольку является офицером ВСУ. Сначала он помогал бойцам, потому что его не брали ни в ВСУ, ни в ТРО. В армию мужчина вступил в середине апреля, однако неизвестно, где именно уже успел побывать Женя.
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Александр Печерица
Украинский актер из сериала "Крипосна" Александр Печерица служит в рядах ВСУ с 26 февраля. Записать в терроборону было непросто, решение научиться военному делу без предварительного опыта для него было одним из самых сложных.
Дмитрий Дикусар
В первые дни войны танцовщик Дмитрий Дикусар заключил контракт с ВСУ и вступил на службу. Он редко выходит на связь и не рассказывает, по каким направлениям воюет.
Ахтем Сеитаблаев
24 февраля режиссер и актер присоединился к рядам территориальной обороны. Он редко рассказывает, где находится. В начале войны Сеитаблаев защищал Киев, а в конце августа публиковал фото с Юга.
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Виктор Бронюк
Лидер украинской группы "ТИК" Виктор Бронюк записался в ряды Винницкой терробороны. За свои заслуги перед городом у певца есть звание "Почетного гражданина Винницы".
Илья Рыбальченко
Участник "Холостячки-1" Илья Рыбаченко вступил в ряды терробороны. В День защитников и защитниц Украины Илья обратился к украинцам и подчеркнул, что пошел на войну, чтобы защищать родную землю, семью, всех украинцев.
Тамерлан из дуэта TamerlanAlena
Тамерлан находился в самых горячих точках Киевской области – вместе с армией отражал военную колонну кафиров и осуществлял эвакуацию населения. Теперь он воюет по другим направлениям.
Михаил Ильенко
Кинорежиссер Михаил Ильенко также вступил в ряды терробороны. Кинорежиссер опубликовал в своем фейсбуке фото, где он вместе с коллегой, режиссером и преподавателем Андреем Иванюком. Они уверенно стоят и держат оружие.
Даниель Салем
Ресторатор и телеведущий Даниэль Салем присоединился к одесской территориальной обороне. Он с первых дней русского вторжения защищает родной город. Уже дважды за 7 месяцев войны Даниэль получал ранения.
Yarmak
Рэпер стал добровольцем Вооруженных Сил Украины. Он хотел вступить в терроборону, однако свободных мест не было, поэтому официально встал на защиту Украины в составе наших военных.
Гарик Бирча
Украинский комедийный актер Гарик Бирча также служит в рядах терробороны. Он уверен, что победа за нами. Она уже совсем близко.
Михаил Панчишин
Украинский певец, бывший солист группы Ptashkin, Михаил Панчишин с первых недель вторжения России находится в рядах киевской терробороны. В 2014 году на Донбассе воевал его брат Петр, а теперь Михаил будет защищать родную землю до конца.
Коля Серга
Певец также стал на защиту родной земли. Он поддерживает бойцов, ездит на деоккупированные территории и учится на снайпера.
Андрей Фединчик
Актер находился в подразделении терробороны Житомира. Недавно его жена Наталка Денисенко рассказывала, что любимый временно в Киеве, однако детали, где он служит, не может разглашать.
Евгений Терехов
Муж Наталки Карпы воевал в 2014 году. Тогда получил серьезное ранение, из его тела извлечено более 80 осколков. Теперь он воюет в составе батальона ветеранов .
В составе территориальной обороны и ВСУ немало других творческих людей. В частности, на войну пошли многие актеры. Среди них:
- Алексей Тритенко;
- Владимир Ращук;
- Сергей Филимонов;
- Андрей Луценко;
- Руслан Пахомы;
- Павел Алдошин и другие.