С первого дня полномасштабного вторжения многие звезды сменили микрофоны на оружие, присоединились к рядам терробороны и ВСУ. Они вместе с другими военными берегут украинцев от вражеского нашествия. Знаменитости поздравляют коллег и всех воинов с профессиональным праздником. С какими словами известные люди обратились к защитникам – смотрите и читайте дальше.

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Видеопоздравления от звезд с Днем защитников и защитниц Украины

Светлана Тарабарова

Защитники и защитницы! Невероятные, храбрые! От всего сердца я, Светлана Тарабарова, поздравляю вас! Спасибо за ваш подвиг, за то, что вы делаете для всех нас! Берегите себя! Желаю крепкого здоровья, хороших собратьев рядом. Итого к победе. Спасибо, что вы у нас есть! Обнимаю.



Светлана Тарабарова / Фото из инстаграмма певицы

JULIK

Я хочу поздравить абсолютно каждого: медиков, Вооруженные Силы Украины, наших защитниц, территориальную оборону. Друзья, хочу пожелать крепкого здоровья, крепких нервов, ведь они сейчас очень нужны. Я верю, что победа будет за нами, она придет очень быстро. Слава Украине!



JULIK / Фото с инстаграмма артиста

МamaRika

Я поздравляю всех наших воинов, защитников и защитниц. Хочу сказать вам огромное спасибо, к небу и обратно, за все, что вы для нас делаете прямо сейчас. Вы защищаете Украину от зла. Благодаря вам мы каждый день просыпаемся, пьем кофе, обнимаем наших детей. Благодаря вам мы уверены в нашем будущем и точно знаем, что победа близка. Вы необыкновенные. Вами увлекается весь мир. Вас невероятно любит вся Украина.

Также я хочу поблагодарить моих коллег, которые сменили музыку на оружие, записались в ряды ВСУ и терробороны, чтобы пройти весь этот трудный путь ради каждого из нас. Мы гордимся вами! Совсем скоро, после победы, мы ждем всех вас домой. Живыми и здоровыми. Иначе и быть не может. Берегите себя, родные! Слава Украине!



MamaRika / Фото с инстаграмма певицы

NAVKA

Хочу поблагодарить каждого защитника, каждого воина, который борется за Украину и нашу независимость. Благодарю всех, кто сдерживает эту дикую орду россиян. Благодаря вам, ребята, сейчас гордо называться украинцем. Благодарю вас, что я украинка. Спасибо, что храните небо для моих детей. Наши дети будут развивать Украину, сделают из нее такую красивую страну, которую мало кто может вообразить. С праздником вас!



NAVKA / Фото с инстаграмма певицы

POSITIFF

Поздравляю наших казаков и казачек с Днем защитника Украины! Желаю всегда быть в хорошем, боевом настроении, радовать нас новыми победами и жарить русню, чтобы хрустело! Слава Украине! Слава ВСУ!



POSITIFF / Скриншот с видео

YAROMIYA

Поздравляю вас с Днем защитника Украины! Я поклоняюсь вашему мужеству и уверена, что благодаря таким героям нашего государства мы победим. Спасибо за то, что вы есть. Боевого духа вам, позитивного настроения к победе. Слава нашей Украине! Слава нашим героям!



YAROMIYA / Фото из фейсбука певицы

Тарас Цымбалюк

Я поздравляю всех причастных с Днем защитника. Силы нам, оптимизма, единства, которое никогда не помешает. И помните, что с каждым днем мы приближаем нашу победу. Огромная благодарность и низкий поклон нашим защитникам. Слава Украине.



Тарас Цымбалюк / Фото с инстаграмма актера

Анастасия Цимбалару

Я присоединяюсь ко всем пожеланиям. Сегодня, как и каждый день, мне хочется сказать вам спасибо. Спасибо за вашу смелость, мужество, за ваше искреннее сердце. Спасибо за возможность просыпаться с утра, улыбаться, видеть рядом своих близких. Спасибо за то, что защищайте нас там. А мы здесь, в тылу, обещаем сделать все, чтобы по вашему возвращению домой нам не было стыдно смотреть вам в глаза. Мы ждем вас. Знайте, что с вами не страшно. Береги вас Боже!



Анастасия Цимбалару / Фото из инстаграмма актрисы

Diana Gloster

Дорогие артисты, защитники и защитницы, я горжусь вашей отвагой, силой, глубокой любовью к стране. Именно благодаря вам мы гораздо быстрее двигаемся к победе. Спасибо вам за это! Крепко обнимаю вас. Пожалуйста, помните, что здесь, в тылу, мы делаем все, чтобы эффективно поддерживать вас ежедневно. Слава Украине!



Diana Gloster / Фото из инстаграмма певицы

Ковер Мэн (Kalush Orchestra)

Очень многие коллеги по цеху с культурного фронта перешли в боевой. По случаю такого дня я хочу поздравить их и всех других защитников и защитниц Украины. Друзья, вы действительно являетесь тем двигателем, который двигает нас по направлению к мирной, хорошей, успешной жизни. Я горжусь, что украинец. И это все благодаря каждому из вас. Слава Украине! С праздником!



КилимМэн (Kalush Orchestra) / Фото из инстаграмма артиста

Злата Огневич

Поздравляю несгибаемых, сильных, искренних и смелых с Днем защитника Украины! Я искренне благодарю вас за то, что боретесь и выбиваете врага с каждого сантиметра нашей родной земли. Именно благодаря таким, как вы героям, наша Украина победит. Слава Украине и ее героям!



Злата Огневич / Фото из инстаграмма певицы

Сергей Лазановский

Хочется поблагодарить и выразить поддержку своим коллегам, артистам, сменившим микрофон в руках на оружие. Именно вы являетесь нашими ангелами-хранителями. Вы каждый день дарит нам вторую жизнь. Благодарю вас. Помните, что весь украинский народ нетерпеливо ждет вашего возвращения, возвращения на ваше место силы, а именно – сцены. Давайте вместе уверенно двигаться к нашей победе. Слава Украине! Берегите себя, ребята!



Сергей Лазановский / Фото из инстаграмма артиста

Екатерина Кухар

Сегодня я хочу обратиться к нашим защитникам, в Вооруженные силы Украины. Я верю в ваше мужество, стойкость, несгибаемость, профессионализм. Я верю в то, что благодаря вам в Украине скоро наступит мир. Весь мир знает, как вы героически освобождаете километры нашей земли, как вы защищаете наши города. Берегите себя! Держитесь! Мы сильная, несгибаемая нация. С праздником вас, наши дорогие!



Екатерина Кухар / Фото из инстаграмма прими-балерины

Александр Педан

Поздравляю с Днем защитника Украины всех военных, ребят. Особое поздравление летит к моим коллегам. Знаю, что на фронте сейчас много звезд, артистов. Благодарю вас всех за то, что вы делаете. Спасибо за возможность нам здесь, в тылу, делать собственные дела и поддерживать Украину, вместе двигаться к победе.



Александр Педан / Фото из инстаграмма ведущего

Наталка Карпа

14 октября – День защитника Украины. Многие мои коллеги по цеху, по творчеству взяли оружие в руки и сейчас защищают страну. Я поздравляю всех ребят, мужчин и женщин, которые сейчас стоят на защите нашего государства и отвоевывают каждый его клочок. Я желаю нам силы, терпения. Итого к победе! Я уверена, что удастся выгнать врага из нашей страны и отстроить независимую, сильную, красивую Украину. Вместе мы сила! Все будет Украина!



Наталка Карпа / Фото из инстаграмма певицы

Эктор Хименес-Браво

Поздравляю всех защитников Украины. Вы – пример для всего мира. Желаю вам терпения и сил. Благодарю вас! Мы обязательно победим! Слава Украине!



Эктор Хименес-Браво / Фото из инстаграмма шеф-повара

Ольга Сумская

День защитника Украины – это праздник непокоренных. Потому что, несмотря на все испытания, дух украинского народа не удается сломить ни одному из врагов. Защитники Украины – это те, для которых понятие честь, достоинство, сила, выдержка и ответственность – не просто слова. Это те, кто готов не на словах, а на деле постоянно защищать свою семью, свой народ, свою страну. Пусть Покров Пресвятой Богородицы хранит вас, наши мужественные воины света. Слава защитникам и защитницам Украины! Героям слава!



Ольга Сумская / Фото из инстаграмма актрисы

Alyosha

14 октября стало для нас всех особым праздником. Оно приобрело более глубокое, более ценное, более важное значение. Думаю, что теперь мы никогда не будем забывать его. И каждый украинец, обладающий большой, искренней любовью к своей земле, всегда будет приветствовать защитников и защитниц с этим прекрасным праздником. И я искренне благодарю и поздравляю всех, кто защищает, делает все ради нашего счастливого будущего, ради новых поколений, которые вырастут в обновленной процветающей стране. Мы победим! Это однозначно. Иного варианта нет. Держимся вместе! Будем защищать кто как может. Искренне благодарю всех, кто ценой своей жизни защищает несмотря ни на что. Спасибо семьям, которые ждут. Это герои, подлинные герои для всего мира. Я очень горжусь вами, украинцами. Люблю вас.



Alyosha / Фото с инстаграмма певицы

Арсен Мирзоян

От всего сердца поздравляю всех, кто сейчас защищает родную землю, защищает Украину от этой нечисти. Если раньше этот праздник воспринимался как профессиональный, то сейчас скорее всего это идентификация нации. Очень многие присоединились и поддерживают Вооруженные Силы Украины на не менее важных фронтах. И все это и есть Вооруженные Силы Украины. С чем я вас и поздравляю. Украинская нация непреодолима. Слава ВСУ.



Арсен Мирзоян / Фото из инстаграмма артиста

Оля Цыбульская

Ребята, защитницы и защитники, спасибо за ваш подвиг и со всего сердца поздравляем с Днем защитника Украины! Спасибо, что вы защищаете взрослых и детей, мы очень гордимся вами!



Оля Цыбульская / Фото с инстаграмма певицы

Наталья Могилевская

Я хочу поздравить всех защитников и защитниц. Сегодня ваш праздник. Хочу передать огромную, сердечную благодарность всему народу Украины. Хочу посвятить вам стихотворение:

Ти живим повертайся, солдате,

Ради тих, що там вдома чекають,

Що за тебе у небо взивають.

Ради нас, повертайся назад.

І не вір, що шепочуть вітри,

Вір, що це лиш часова розлука,

Що обіймуть тебе ніжно руки,

Що шептали й просили: "Не йди".

Ти у серці печаль не ховай,

Хоч буває до болю тривожно

Мужнім плакати, кажуть, не можна,

Ти міцніше надію тримай.

Ти лишив за спиною свій дім,

Протиставши навалі ворожій,

І стоятимеш, скільки лиш взмозі,

Прикриваючи серцем своїм.

Не кордони, не землю, – людей

Рідних, близьких, дітей, сиву маму

Їх молитви для тебе – наснага

Їх молитви для серця лілей.

Ради нас, повертайся назад

І прикрий серце вірою в Бога

А якщо стане зовсім не змога,

Бий у небо щосили набат

І не смій не вернутись назад.



Наталья Могилевская / Фото из инстаграмма певицы

Спасибо, что защищаете! Слава героям Украины!