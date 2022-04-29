Женя Галич отмечает день рождения 29 апреля. В сложившейся ситуации совсем нет настроения для празднования. Сейчас музыкант вместе с нашими военными выгоняет врагов из Украины.

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Женя Галич обратился к поклонникам

Артист опубликовал в сети видео, снятое на фронте. Женя предстал перед камерой в военной форме. Он воюет и верит, что совсем скоро отметит не только день рождения, но и победу, встретится с поклонниками на концертах. Пока же просит их о помощи подразделению, вместе с которым борется за счастливое будущее всего украинского народа.

Всем привет. У меня сегодня день рождения. Лучший подарок – приближение победы. Спасибо за приветствие. Вы лучшие!

– написал Женя.

Артист добавил реквизиты, на которые все желающие могут перечислить средства для его подразделения. Позже мужчина обещает показать, что на них приобрели.

Карта "Монобанка": 5375411504873774

Получатель: Галич Евгений Андреевич

IBAN: UA133220010000026200327542949

ИНН/ЕГРПОУ: 3080019351

Женя Галич обратился к поклонникам: смотрите видео онлайн

Кто из коллег артиста также присоединился к терробороне или ВСУ – узнайте по ссылке.