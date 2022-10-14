У День захисників і захисниць України 24 канал підготував добірку про тих знаменитостей, які зараз перебувають на фронті. Вони звільняють українські землі на різних напрямках, щодня, ризикуючи життям, наближають нас до перемоги.

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Сашко Положинський

Музикант ще 15 лютого підписав контракт зі Збройними силами України. Зараз він є стрільцем 47-го окремого батальйону.

Олег Сенцов

Режисер від початку повномасштабної війни перебуває в лавах ЗСУ. Тривалий час він був на Бахмутському напрямку, а зараз воює на Півдні.

Андрій Хливнюк

На початку війни лідер гурту "Бумбокс" був патрульним поліціянтом батальйону тактико-оперативного реагування у складі підрозділу "Софія" Управління патрульної поліції у місті Києві. Зараз Хливнюк є пілотом ударного дрона Punisher. Розвідка дає завдання лідеру "Бумбоксу", а саме встановлює цілі, які треба знешкодити.

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Женя Галич

Лідер гурту O.Trovald у перші дні війни пішов у військовий комісаріат, оскільки є офіцером ЗСУ. Спочатку він допомагав бійцям, тому що його не брали ні в ЗСУ, ні в ТрО. У військо чоловік вступив всередині квітня, проте невідомо, де саме вже встиг побувати Женя.

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Олександр Печериця

Український актор з серіалу "Кріпосна" Олександр Печериця служить у лавах ЗСУ з 26 лютого. Записати до тероборони було непросто, рішення навчитися військової справи без попереднього досвіду для нього було одним із найскладніших.

Дмитро Дікусар

У перші дні війни танцівник Дмитро Дікусар уклав контракт з ЗСУ й заступив на службу. Він рідко виходить на зв'язок і не розповідає, на яких напрямках воює.

Ахтем Сеітаблаєв

24 лютого режисер та актор приєднався до лав територіальної оборони. Він рідко розповідає, де саме перебуває. На початку війни Сеітаблаєв захищав Київ, а наприкінці серпня публікував фото з Півдня.

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Віктор Бронюк

Лідер українського гурту "ТІК" Віктор Бронюк записався до лав Вінницької тероборони. За свої заслуги перед містом співак має звання "Почесного громадянина Вінниці".

Ілля Рибальченко

Учасник "Холостячки-1" Ілля Рибаченко вступив у лави тероборони. У День захисників і захисниць України Ілля звернувся до українців і наголосив, що пішов на війну, щоб захищати рідну землю, сім'ю, всіх українців.

Тамерлан з дуету TamerlanAlena

Тамерлан перебував в найгарячіших точках Київської області – разом з армією відбивав військову колону окупантів і здійснював евакуацію населення. Тепер він воює на інших напрямках.

Михайло Іллєнко

Кінорежисер Михайло Іллєнко також вступив до лав тероборони. Кінорежисер опублікував у своєму фейсбуці фото, де він разом із колегою, режисером і викладачем Андрієм Іванюком. Вони впевнено стоять і тримають зброю.

Даніель Салем

Ресторатор і телеведучий Даніель Салем долучився до одеської територіальної оборони. Він з перших днів російського вторгнення захищає рідне місто. Вже двічі за 7 місяців війни Даніель отримував поранення.

Yarmak

Репер став добровольцем Збройних Сил України. Він хотів вступити до тероборони, однак вільних місць не було, тому офіційно став на захист України в складі наших військових.

Гарік Бірча

Український комедійний актор Гарік Бірча також служить у лавах тероборони. Він впевнений, що перемога за нами. Вона вже дуже близько.

Михайло Панчишин

Український співак, колишній соліст гурту Ptashkin, Михайло Панчишин з перших тижнів вторгнення Росії перебуває у лавах київської тероборони. У 2014 році на Донбасі воював його брат Петро, а тепер Михайло оборонятиме рідну землю до кінця.

Коля Серга

Співак також став на захист рідної землі. Він підтримує бійців, їздить на деокуповані території та навчається на снайпера.

Андрій Федінчик

Актор був у підрозділі тероборони Житомира. Нещодавно його дружина Наталка Денисенко розповідала, що коханий тимчасово в Києві, однак деталі, де саме він служить, не може розголошувати.

Євген Терехов

Чоловік Наталки Карпи воював у 2014 році. Тоді отримав серйозне поранення, з його тіла витягнули понад 80 осколків. Тепер він воює у складі батальйону ветеранів.

У складі територіальної оборони та ЗСУ є чимало інших творчих людей. Зокрема на війну пішли багато акторів. Серед них:

Олексій Тритенко;

Володимир Ращук;

Сергій Філімонов;

Андрій Луценко;

Руслан Пахомі;

Павло Алдошин та інші.

Дякуємо, що захищаєте! Слава героям України!