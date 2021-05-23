Молодых исполнителей из группы Måneskin уже успели оценить многие европейцы на Евровидении-2021. В состав группы входят Дамиано Давид басистка Виктория Де Анджелис, гитарист Томас Раджи и барабанщик Итан Торчио. В своей песне для конкурса, которая переводится как "Тише воды, ниже травы", они поют о недоверии, разочаровании и становлении себя в подозрительном обществе.

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Стоит добавить, что итальянцы еще не выступали в этом году на Евровидении, поскольку Италия является страной-учредителем конкурса и автоматически попадает в финал. Выступление звезд зрители впервые вживую увидели сегодня, 22 мая. До этого можно было увидеть их выступление только на генеральной репетиции в ютубе. Звезды выступили под номером 24.

Выступление итальянцев Måneskin был достаточно брутальным: откровенные костюмы из кожи, громкая музыка и постановка в стиле лучших рок-традиций. Зал фанател от итальянского рока и поблагодарил музыкантов бешеными аплодисментами.

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Отметим, что за последние несколько недель группа Måneskin занимает первую строчку в таблице букмекеров и, вероятно, одержит победу на Евровидении-2021. Второе место занимает представительница Франции Барбара Прави, третее – певица с Мальты Дестини, а четвертое – украинская группа Go_A.