Лидер букмекерских прогнозов, которому прочат 7 место в финале Евровидения-2021, выступил с песней о любви. Gjon's Tears (настоящее имя – Гьон Мухарремай) представил чувственную композицию Tout l'Univers.
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Gjon's Tears выступал самостоятельно (без подтанцовки). Он удачно и искренне передавал эмоции даже через экран. Гьон Мухарремай запомнился не только трогательным исполнением, но и безупречным вокалом. Певец позировал в лаконичном костюме, не который не отвлекал внимание от энергичных движений артиста. Постановка в целом выполнена в черно-белых цветах.
Напомним, Гьон Мухарремай признавался, что у него с детства была мечта стать известным певцом. Дойдя до цели, исполнитель хочет дарить людям радость и положительные эмоции.
Отметим, в талант парня очень верил дедушка. Он привел внука на телешоу Got Talent, где Гьон покорил зрителей и получил третье место в проекте.
Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Gjon's Tears – Tout l'Univers
Финал Евровидения-2021
- 22 мая пройдет финал международного песенного конкурса, которого так долго ждали поклонники Евровидения.
- Сцену Роттердама будут зажигать представители 26 стран: по 10 участников из полуфиналов, 5 стран-основательниц и страны-победителя Нидерландов.
- Представитель Украины, группа Go_A, выступит в финале под номером 19. Букмекеры прогнозируют Украине 4 место.