Сейчас букмекеры пророчат Барбаре Прави из Франции второе место на Евровидении-2021. Она представляет страну, которая относится к числу основателей международного песенного конкурса, поэтому автоматически попала в финал. Певица заворожила публику эмоциональным исполнением лирического трека Voilà.

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Песни Voilà присущи черты классического французского шансона. Сама Барбара Прави рассказывала, что ее композиция – это конец двадцати пяти лет борьбы с самой собой. В конце концов она чувствует себя счастливой, гордой и нужной.

Участница из Франции очаровала зрителей Евровидения-2021 минималистичной постановкой – ни декораций, ни балета. Только игра света и мощный вокал Барбары Прави. На сцене арены Ahoy она появилась в элегантном черном наряде – приталенных брюках и полупрозрачном топе с открытыми плечами.

Было очень важно, чтобы центральными моментами сценографии были мой способ интерпретации песни, мои жесты, мое лицо,

– объясняла сама участница.

Евровидение-2021 финал – смотрите видео: Барбара Прави – Voilà

Отметим, букмекеры ставят Францию на второе место. Ее опережает лишь Италия – Måneskin с песней Zitti e buoni. Бронзу, по предварительным прогнозам, получит Мальта. Четвертую позицию пока отдают Украине – группе Go_A с песней SHUM.

К слову, Барбара Прави написала песню J'Imagine, с которой Франция победила на детском Евровидении-2020. Вместе с тем она сотрудничает с известными эстрадными певцами со всего мира.