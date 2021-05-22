Этно-фолк-группа Go_A продолжает распространять украинскую музыку на мировую аудиторию. На своей странице в инстаграме группа сообщила о еще одном достижении.
Интересно Песню группы Go_A для Евровидения-2021 воссоздали на языке жестов: видео
Песня Go_A залетела в рейтинг Spotify
Композиция SHUM, написанная для международного песенного конкурса Евровидение-2021, ворвалась в глобальный рейтинг популярного интернет-сервиса стримингового аудио Spotify.
Трек группы Go_A занял 5 место по количеству прослушиваний. 20 мая SHUM вошел в 50 самых вирусных песен в мире.
Рейтинг Spotify / Скриншот с сайта
Другие достижения группы Go_A
- Перед первым полуфиналом Евровидения-2021 букмекеры прогнозировали представителю Украины 5 место в списке финалистов. Другие участники конкурса только положительно отзывались о песне группы.
- 18 мая Go_A зажгли сцену в Роттердаме и покорили зрителей оригинальным выступлением и исполнением композиции SHUM. Группа уверенно вошла в грандфинал.
- Всего через сутки после того, как отгремел первый полуфинал, видео номера группы получило первое место в трендах ютуба. Ролик набрал более 1,2 миллиона просмотров за день. Уже 22 мая, перед финалом, цифра увеличилась до 6,7 миллиона просмотров.