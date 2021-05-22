За свою ритмическую композицию на Евровидении-2021, 18-летняя мальтийская певица Дестини Чукуньер долгое время находилась на первой позиции в букмекерской таблице, однако уступила на две ступеньки вниз.

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Мальта на Евровидении-2021

Мальтийские исполнители еще ни разу не побеждали на конкурсе Евровидение. Однако талантливая Дестини вполне может изменить эту ситуацию. На главной сцене финала певица исполнила песню Je Me Casse, в которой поет о желании расширения прав женщин.

Финал Евровидения-2021: выступление Мальты Destiny – Je Me Casse

Дестини начала петь еще с детства, так же с юного возраста исполнительница завоевывала различные конкурсы музыки. Настоящая слава к девушке пришла после того, как она выиграла Детское Евровидение в 2015 году. Также в 2019 году артистка победила на шоу X Factor.

Сейчас в букмекерской таблице лидирует Италия и Франция. Итальянской группе Måneskin предсказывают наибольший процент победы.