Благодаря этно-фолк группе Go_A украинский впервые прозвучал на международном песенном конкурсе Евровидение-2021. Наша зажигательная песня SHUM так понравилась иностранной публике, что перепевать ее берутся даже те, кто не знает языка. Участница из Австралии певица Montaigne сделала это крайне проникновенно.
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Австралийка перепела песню SHUM группы Go_A
К сожалению, из-за карантина участница не смогла приехать на Евровидение-2021 и показала номер на песню Technicolor онлайн. Обойти конкурентов и попасть в гранд-финал Montaigne не удалось, однако она продолжает следить за ходом песенного конкурса.
Накануне грандиозного финала Евровидения-2021, который стартует 22 мая в 22:00 по киевскому времени, австралийка своеобразно поддержала одного из претендентов на победу. Им стала украинская группа Go_A! Montaigne перепела трек SHUM.
"Друзья из Украины, скажите, как вам мое произношение? Звучит хорошо?" – поинтересовалась певица после проникновенного исполнения трека.
Австралийка перепела песню SHUM группы Go_A: смотрите видео онлайн
Важно Кто прошел в финал конкурса Евровидение-2021
Как звучала песня SHUM группы Go_A:
- Украинские агрономы сняли пародию на песню SHUM. Посреди поля, на фоне тракторов они спели не про бога леса Шума, а о посевной.
- Группа Go_A и сама выполнила SHUM в новой вариации. Музыканты записали акустическую версию трека дома на кухне, когда солистка Екатерина Павленко лепила вареники.
- За рубежом также оригинально перепели композицию Go_A. За это взялись представители украинской диаспоры в Нидерландах и иностранцы.
- Благодаря переводчице Екатерине Заботкиной песню SHUM воссоздали на языке жестов.