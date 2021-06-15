Новость о смерти Григория Чапкиса всколыхнула весь украинский шоу-бизнес. Особенно больно родным артиста, которые не могут осознать то, что его уже нет.

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Архивные фото Григория Чапкиса

Сын хореографа в инстаграм-сториз распространил фото из домашнего архива. На некоторых фотографиях Григорий Чапкис изображен в национальном наряде – вышиванке, шароварах, сапогах. Снимки были сделаны, когда хореограф танцевал зажигательный гопак в составе ансамбля Павла Вирского.

Григорий Николаевич был участником этого ансамбля в течение 26 лет – с 1946 по 1972 годы. Он присоединился к танцорам в 16-летнем возрасте.



Григорий Чапкис в составе ансамбля Вирского / Скриншот инстаграм-сториз Грега Чапкиса



Григорий Чапкис в составе ансамбля Вирского / Скриншот инстаграм-сториз Грега Чапкиса

Также Грег показал фотографии, которые сделал во время последнего приезда в Украину зимой этого года. Тогда он приезжал навестить больного отца, когда он попал в больницу.

"Я буду скучать по нему", – лаконично подписал фото Грег Чапкис и добавил эмоджи в виде разбитого сердца.



Грег и Григорий Чапкисы / Скриншот инстаграм-сториз Грега Чапкиса



Грег и Григорий Чапкисы / Скриншот инстаграм-сториз Грега Чапкиса

Смерть и похороны Григория Чапкиса