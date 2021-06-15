Новость о смерти Григория Чапкиса всколыхнула весь украинский шоу-бизнес. Особенно больно родным артиста, которые не могут осознать то, что его уже нет.
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Архивные фото Григория Чапкиса
Сын хореографа в инстаграм-сториз распространил фото из домашнего архива. На некоторых фотографиях Григорий Чапкис изображен в национальном наряде – вышиванке, шароварах, сапогах. Снимки были сделаны, когда хореограф танцевал зажигательный гопак в составе ансамбля Павла Вирского.
Григорий Николаевич был участником этого ансамбля в течение 26 лет – с 1946 по 1972 годы. Он присоединился к танцорам в 16-летнем возрасте.
Григорий Чапкис в составе ансамбля Вирского / Скриншот инстаграм-сториз Грега Чапкиса
Григорий Чапкис в составе ансамбля Вирского / Скриншот инстаграм-сториз Грега Чапкиса
Также Грег показал фотографии, которые сделал во время последнего приезда в Украину зимой этого года. Тогда он приезжал навестить больного отца, когда он попал в больницу.
"Я буду скучать по нему", – лаконично подписал фото Грег Чапкис и добавил эмоджи в виде разбитого сердца.
Грег и Григорий Чапкисы / Скриншот инстаграм-сториз Грега Чапкиса
Грег и Григорий Чапкисы / Скриншот инстаграм-сториз Грега Чапкиса
Смерть и похороны Григория Чапкиса
- Легендарный украинский хореограф скончался вечером 13 июня.
- Зимой он несколько раз попадал в больницу с воспалением легких. После этого мужчина так и не смог восстановиться.
- Грег Чапкис тогда просил сторонников молиться за папу.
- Сын танцовщика Грег, который также профессионально занимается танцами и имеет собственную школу в США, рассказал, что причиной смерти отца стал почтенный возраст.
- Последние месяцы Грег часто прилетал в Украину. Он проводил время с отцом, после смерти которого поделился, что у папы "все начало отказывать".
- Григорий Николаевич дружил со многими представителями украинского шоу-бизнеса. Знаменитости реагируют на смерть легенды в социальных сетях и отмечают, что Чапкис был примером и сделал огромный вклад в развитие украинского танца.
- Выразил соболезнования родным танцовщика и президент Владимир Зеленский. Глава государства заявил, что никогда не забудет Григория Чапкиса.
- Грег Чапкис сообщил, что публичная церемония прощания с отцом состоится в пятницу, 18 июня. С 11 по 13 часов с Григорием Николаевичем будут прощаться в Клубе Кабинета Министров. Затем танцовщика похоронят на Байковом кладбище, после чего родные отправятся на поминальный обед.