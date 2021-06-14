Смерть 91-летнего Григория Чапкиса стала большой трагедией для всей страны. Тяжелее всего потерю переживают родные и друзья легендарного танцовщика. Один из них – Влад Яма, который несколько лет провел с ним за судейским столом "Танцев со звездами". Он вышел на связь с коллегами-ведущими и не смог сдержать слез, делясь воспоминаниями о Чапкисе.

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Как Григорий Чапкис говорил о смерти

Влад Яма заверил, что Григорий Чапкис не боялся смерти. Даже 12 лет назад он говорил о смерти с улыбкой. Хореограф в жизни которого было много женщин, хотел отойти в вечность "или на паркете, или на женщине". Это были две его самые большие страсти.

"Если я умру, то либо на паркете, или на женщине". Я не знаю, как получилось, но буду считать, что и так, и так. Потому что он так хотел, он так это себе представлял,

– заявил Влад Яма.

"Когда рядом проходила симпатичная девушка, у него глаза горели. Когда он выходил на паркет, у него также горели глаза. Как в ансамбле Вирского 60 лет назад, так и на "Лиге Смеха" два года назад. Хочется, чтобы так было у всех", – добавил судья "Танцев со звездами".

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Влад Яма заметил, что Чапкис был убежден в своем долголетии. Танцовщик шутил, что станцует на юбилее по случаю 80-летия звездного друга, который на 52 года моложе его.

"11 лет назад опаздывал к нему на юбилей, ему было 80. Это было в феврале. Отменили рейс из Ивано-Франковска, мне пришлось брать какую-то машину, по льду лететь эти 700 километров. Он сказал: "Влад, не спеши, все хорошо! Если ты все же успеешь и станцуешь на мои 80, я станцую на твои 80", – вспомнил Влад Яма.

Он заявил, что хотя фактически не был учеником Григория Чапкиса, перенял от него – "отношение к танцу, к женщинам, к жизни". Когда бы танцовщики не встречались, они всегда по-мужски, по-дружески обнимались.

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