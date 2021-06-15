Детали похорон Григория Чапкиса сообщил его звездный сын Грег, который с семьей живет в США, однако, очевидно, прилетит в Украину, чтобы попрощаться с отцом. Так, открытая церемония состоится 18 июня в Клубе Кабинета Министров с 11 до 13 часов.
Стоит знать Либо на паркете, либо на женщине, – Влад Яма со слезами рассказал, какой смерти хотел Григорий Чапкис
Танцора похоронят на Байковом кладбище, а для близких устроят поминальный обед. Вероятно, на нем соберутся представители украинского шоу-бизнеса – судьи и участники проекта "Танцы со звездами", другие знаменитости, которые тесно дружили с Григорием Чапкисом.
Григорий Чапкис: где и когда состоятся похороны / Фото из инстаграма Грега Чапкиса
Что известно о смерти Григория Чапкиса
- Легендарный украинский танцор умер вечером 13 июня после того, как зимой несколько раз попадал в больницу из-за воспаления легких.
- Знаменитый сын хореографа Грег утверждает, что причиной смерти отца стал почтенный возраст. Ему был 91 год. Потомок Григория Чапкиса, который последние месяцы часто наведывался в Украину, заявил, что у папы "все начало отказывать".
- Танцовщик дружил со многими представителями шоу-бизнеса, поэтому его смерть до сих пор комментируют звезды. Влад Яма, Наталья Могилевская, Тина Кароль, Алена Шоптенко, Леся Никитюк и другие выражают соболезнования и отмечают, что Чапкис был примером для всех и сделал огромный вклад в развитие украинского танца. На смерть хореографа отреагировал и президент Зеленский. Он признался, что никогда не забудет Григория Чапкиса.