Сын популярного украинского хореографа, судьи проекта "Танцы со звездами" Григория Чапкиса – Грег Чапкис обнародовал видео с отцом. Мужчина показал прогулку с папой, а также спросил у него о самочувствии.

Грег живет в Соединенных Штатах Америки, однако недавно прилетел в Украину к больному отцу. Грег проводит много времени с хореографом и рассказывает поклонникам о состоянии его здоровья.

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Грег Чапкис показал больного отца

Сын Чапкиса в инстаграм-сторис опубликовал видео, где показал, как гуляет с отцом. Они вместе побывали на улице недалеко от дома. Во время прогулки Грег держал отца за руку, ведь ему было трудно идти.

Мы вышли немного погулять. Это борьба, но мы гуляем,

– сказал Чапкис.

Впоследствии сын легендарного хореографа обнародовал ролики из его квартиры. Григорий Николаевич сидел в роскошном красном кресле. Грег спросил папу, как он себя чувствует, однако танцовщик не сразу услышал вопрос. Позже судья "Танцев со звездами" все-таки ответил: "Мне не нужно интервью. Как будто не видно, какое самочувствие".

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