Сын Григория Чапкиса показал, как хореограф едва ходит и разговаривает: видео
Сын популярного украинского хореографа, судьи проекта "Танцы со звездами" Григория Чапкиса – Грег Чапкис обнародовал видео с отцом. Мужчина показал прогулку с папой, а также спросил у него о самочувствии.
Источник:инстаграм Грега Чапкиса
Грег живет в Соединенных Штатах Америки, однако недавно прилетел в Украину к больному отцу. Грег проводит много времени с хореографом и рассказывает поклонникам о состоянии его здоровья.
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Грег Чапкис показал больного отца
Сын Чапкиса в инстаграм-сторис опубликовал видео, где показал, как гуляет с отцом. Они вместе побывали на улице недалеко от дома. Во время прогулки Грег держал отца за руку, ведь ему было трудно идти.
Мы вышли немного погулять. Это борьба, но мы гуляем,
– сказал Чапкис.
Впоследствии сын легендарного хореографа обнародовал ролики из его квартиры. Григорий Николаевич сидел в роскошном красном кресле. Грег спросил папу, как он себя чувствует, однако танцовщик не сразу услышал вопрос. Позже судья "Танцев со звездами" все-таки ответил: "Мне не нужно интервью. Как будто не видно, какое самочувствие".
Грег Чапкис показал больного отца: смотрите видео онлайн
Болезнь Григория Чапкиса
- Впервые танцор попал в больницу в декабре прошлого года. Врачи диагностировали у него двустороннюю пневмонию.
- Позже хореограф опубликовал фото из больницы. Тогда Григорий Николаевич жаловался на отсутствие аппетита и слабость.
- В начале января артиста во второй раз госпитализировали. Причиной этого стала пневмония, которую он недолечил.
- Через месяц танцовщик попал в реанимацию. Тогда ему сковало спину и ноги.
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