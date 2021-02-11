90-летний хореограф Григорий Чапкис в очередной раз попал в больницу после затяжной болезни. Его сын Грег поделился в сети, отцу не становится лучше и попросил молиться за него.

За последние два месяца Григория Чапкиса госпитализировали уже в третий раз. У него обнаружили двустороннее воспаление легких и даже было подозрение на COVID-19, которое не подтвердилась. Мужчине до сих пор трудно дышать и ходить.

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Сейчас 90-летний танцор находится в реанимации Киевской городской клинической больницы №6. В своих инстаграм-сторис сын Грег, который также является хореографом, лаконично поделился деталями самочувствие отца.

Пожалуйста, молитесь за моего отца. Его дела плохи,

– написал Грег.

Пока что врачи не установили диагноз Чапкису, однако это могут быть тяжелые последствия после воспаления легких.

Григорий Чапкис госпитализирован в больницу / Фото с инстаграм-сториз Грега Чапкиса

Что известно о болезни Чапкиса?

Впервые Григория Чапкиса госпитализировали в декабре 2020 года. Тогда у него обнаружили двустороннюю пневмонию. Мужчину изолировали из-за подозрения на коронавирус и госпитализировали в Киевскую городскую больницу №12. Впоследствии мужчину выписали, так как он чувствовал себя лучше, но в январе его снова госпитализировали на некоторое время.