Украинского танцовщика Григория Чапкиса в очередной раз госпитализировали. Он сообщил, что находится в Киевской больнице в реанимации.

90-летний украинский танцовщик и хореограф Григорий Чапкис сообщил, что он в очередной раз попал в больницу. Сейчас он находится в Киевской городской клинической больнице №6.

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Григория Чапкиса госпитализировали

Народный артист Украины сейчас находится в реанимации. Его забрали в больницу сегодня ночью, 9 февраля. Пока Григорию Чапкису не установили диагноз, но, вероятно, что это последствия после воспаления легких.

Сегодня ночью "скорая" меня снова отвезла в больницу. Я лежу в реанимации. Диагноз пока не установлен. Вроде как остаточные явления после воспаления легких. Мне сковало спину и ноги. Трудно ходить и тяжело дышать,

– поделился Григорий Чапкис.

Также танцовщик признался, что за время болезни он сильно похудел. К тому же, ему стало трудно передвигаться.

Что известно о болезни Григория Чапкиса

Впервые хореографа госпитализировали в декабре 2020 года из-за двусторонней пневмонии. Он находился в Киевской городской больнице №12.

Впоследствии сын Григория Чапкиса Грег сообщил, что отцу стало легче, поэтому он уже дома. Однако в начале января артиста забрали в больницу снова. Грег попросил поклонников молиться за звездного отца.