13 июня не стало известного украинского танцора Григория Чапкиса. По словам его сына Грега, звездный отец умер "из-за возраста". Ранее он несколько раз попадал в больницу.

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Григорий Чапкис был судьей на популярном шоу "Танцы со звездами". Многие украинские звезды были знакомы с танцовщиком, ведь участвовали в проекте. Поэтому они не могут остаться в стороне от трагической новости.

Как звезды реагируют на смерть Григория Чапкиса

Владимир Завадюк

Продюсер шоу "Танцы со звездами" высказался о потере легендарного хореографа: "Такие как вы не умирают, они живут вечно. Безмерно благодарен миру, что смог прикоснуться к величине личности и таланту этого человека".

Если бы не вы, "Танцы со звездами" никогда не были бы такими. И в то же время если бы не "Танцы", возможно, не было бы этих 2 лет. Вы часто говорили мне, что работа держит вас в тонусе и мотивирует жить. А жить вы умели лучше нас, 30 летних,

– написал продюсер.

Владимир Завадюк также выразил соболезнования сыну танцовщика и отметил, что идея пригласить Грега в Украину на шоу была очень удачной. Продюсер отметил, что Григорий Чапкис очень гордился сыном.

"Спасибо за пример. За безумную любовь к танцу. За неустанную веру в талант других. И за слова, которые вы написали мне на титульной странице своей книги: "...просто будьте счастливым человеком, Володя". Спасибо, что несли культуру, традиции, праздник. И извините, что лично не попрощался с вами в больнице. Хотя, думаю, вы бы хотели, чтобы я запомнил вас в белом фраке, как в крайнем эфире", – подытожил Завадюк.

Юрий Горбунов

Ведущий также почтил память умершего хореографа: "Вечная память вам, маэстро! Трудно без вас теперь представить "Танцы со звездами!". Большой пример для всех, как надо любить профессию, свое дело и жизнь!".

Юлия Санина

Певица и фронтвумен группы The Hardkiss опубликовала лаконичную инстаграм-сторис: "Уважение и память".



Юлия Санина о смерти Чапкиса / Фото из инстаграм-сторис

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Илона Гвоздева

Танцовщица Илона Гвоздева опубликовала милое фото с Григорием Чапкисом и написала: "Светлая память замечательному танцовщику, человеку, мужу, отцу. Всегда будем помнить".



Илона Гвоздева с Григорием Чапкисом / Фото из инстаграм-сторис

Джамала



Джамала о смерти Григория Чапкиса / Фото из инстаграм-сторис

Леся Никитюк

"Светлая память, Григорий Николаевич... мы будем все скучать по Вам. Плачу", – написала телеведущая.

Наталья Могилевская

Исполнительница высказалась, что хотела бы, чтобы Григория Чапкиса запомнили, как он всегда был на высоте.

Мой преподаватель в Академии искусств, мой строгий судья, мой друг и мой партнер по школе танцев! Какая же это потеря для всех нас. Вы были таким сильным, ясным, горящим... Я ненавижу эйджизм, и вы доказали всем невеждам и слабакам, что человек и в 90 лет может быть звездой, пахнуть и работать на полную,

– написала Наталья Могилевская.

"Спасибо за танец, спасибо за нашу свадьбу, спасибо за пример. Примите мою благодарность и восхищение навсегда. Жаль что наша школа не успела принять всех желающих. Так научить их могли только Вы", – подытожила звезда.