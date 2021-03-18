После скандала с интервью принца Гарри и Меган, они отметили, что некоторые члены королевской семьи – расисты, принц Уильям не сдержался и публично заявил, что они – вовсе не расисты. Как отмечают инсайдеры, его бабушка Елизавета II и отец принц Чарльз поддержали Уильяма в его высказываниях.

Информация о том, что королева и принц Чарльз поддержали принца Уильяма в его высказывании о "нерасистской семье" стало известно неделю назад. Именно тогда Кейт Миддлтон и ее супруг принц Уильям посетили одну из школ Лондона, где один из журналистов не удержался и попросил прокомментировать слова Меган Маркл о расизме в Букингеме.

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Уильям, долго не думая, заявил: "Мы вообще не расистская семья".

Реакция Елизаветы II и принца Чарльза

Инсайдеры британского издания рассказали, что сначала помощники и секретари принца Уильяма настаивали, чтобы он и Кейт игнорировали любые вопросы об интервью Опры Уинфри во время публичного выхода, поскольку это якобы "неуместно" делать во время поездки в школу. Но в Букингемском дворце и Кларенс-хаус (резиденции королевы Елизаветы II и принца Чарльза) эту идею якобы, наоборот, поддержали. Инсайдеры в то же время убеждены, что вопрос журналиста не было заранее подготовленным, чего не скажешь о принце Уильяма – он как раз готовился к этому и без всякой паузы спонтанно ответил: "Мы вообще не расистская семья".

Видео выхода принца Уильяма и Кейт Миддлтон в Лондоне:

Также инсайдеры сообщили, что королева якобы хочет предложить принцу Гарри и Меган Маркл перемирие, тем самым "она намерена попытаться сдержать страсти", которые разгорелись между ними. В ближайшее время она якобы хочет позвонить Меган и Гарри и "протянуть оливковую ветвь и взять ответственность за последствия этого интервью". Однако эту информацию во дворце не подтвердили и не опровергли.

Что известно о реакции Букингему на интервью с Опрой Уинфри?