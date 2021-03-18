Королева і батько принца Вільяма підтримали його заяву щодо відсутності расизму в Букінгемі
Після скандалу з інтерв'ю принца Гаррі та Меган, де вони зазначили, що деякі члени королівської родини є расистами, принц Вільям не стримався і публічно заявив, що вони – зовсім не расисти. Як зазначають інсайдери, його бабуся Єлизавета II і батько принц Чарльз підтримали Вільяма, що той так висловився.
Джерело:The Daily Mail
Інформація про те, що королева і принц Чарльз підтримали принца Вільяма у його висловлюванні про "нерасистську сім'ю" стало відомо тиждень тому. Саме тоді Кейт Міддлтон та її чоловік принц Вільям відвідали одну зі шкіл Лондона, де один з журналістів не стримався і попросив прокоментувати слова Меган Маркл про расизм в Букінгемі.
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Вільям, довго не думаючи, заявив: "Ми взагалі не расистська сім'я".
Реакція Єлизавети II і принца Чарльза
Інсайдери британського видання розповіли, що спочатку помічники і секретарі принца Вільяма наполягали, щоб він і Кейт ігнорували будь-які питання про інтерв'ю Опри Вінфрі під час публічного виходу, оскільки це нібито "недоречно" робити під час поїздки в школу. Але в Букінгемському палаці і Кларенс-Гаусі (резиденції королеви Єлизавети II і принца Чарльза) цю ідею нібито, навпаки, підтримали. Інсайдери в той же час переконані, що питання журналіста не було наперед підготовленим, що не скажеш про принца Вільяма – він наче готувався до цього і без жодної паузи спонтанно відповів: "Ми взагалі не расистська сім'я".
Відео виходу принца Вільяма та Кейт Міддлтон у Лондоні:
Також інсайдери повідомили, що королева нібито хоче запропонувати принцу Гаррі і Меган Маркл перемир'я, тим самим "вона має намір спробувати стримати пристрасті", що розгорілися між ними. Найближчим часом вона нібито хоче зателефонувати Меган і Гаррі і "протягнути оливкову гілку і взяти відповідальність за наслідки цього інтерв'ю". Проте цю інформацію в палаці не підтвердили і не спростували.
Що відомо про реакцію Букінгему на інтерв'ю з Опрою Вінфрі?
- Після резонансного інтерв'ю на американському каналі CBS Букінгем дав реакцію лише за дві дні. У заяві йшлось про те, що вони шкодують, що Меган і Гаррі пережили все останніми роками.
- У Букінгемському палаці обіцяли провести розслідування щодо слів Меган і Гаррі про цькування зі сторони персоналу.
- Сама ж Меган Маркл, зі слів інсайдерів, зізналась, що зовсім не жаліє про сказане в інтерв'ю.
- Принц Гаррі вже збирається прилетіти у Лондон без Меган та сина Арчі для відкриття монументу принцесі Діані. Те, що брати матимуть хороші стосунки на камеру – малоймовірно.
- Також відомо, що принц Гаррі вже мав напружену розмову по телефону з принцом Чарльзом та принцом Вільямом, але ситуація після цього між ними зовсім не покращилась.
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