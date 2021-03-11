Близкие друзья Меган Маркл сообщили, что жена принца Гарри знает о реакции королевской семьи на ее интервью Опре Уинфри. Меган совершенно не жалеет о своем решении, и даже считает его лучшим в жизни.

После выхода резонансного интервью Меган Маркл и принца Гарри королевская семья обнародовала свою реакцию на разговор супругов с Опрой Уинфри. Меган прокомментировала официальное заявление Букингема.

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Реакция Меган Маркл

Сама супруга принца Гарри не обнародовала заявлений, однако сообщила свое мнение близким друзьям. Так что друзья Меган Маркл от ее имени рассказали, что считает герцогиня насчет интервью. Актриса не жалеет, что решилась на разговор с Опрой Уинфри.

Меган сказала, что совершенно не сожалеет о сказанном в интервью и что разговор с Опрой, который стал очищением – лучшее решение в ее жизни, кроме свадьбы с Гарри,

– пишет издание.

Меган Маркл добавила, что окружение королевы должно чувствовать облегчение из-за того, что она отказалась называть конкретные имена членов монаршей семьи, и не вдавалась в подробности всего, что происходило во дворце.

"Она сказала, что отстаивает свою правду и что в конечном итоге все вовлеченные люди победят, потому что теперь все известно и можно положить начало исцелению", – рассказали друзья пары.

Также актриса поделилась, что не следит за новостями, которые публикуют в прессе, поскольку беспокоится о своем здоровье и здоровье малыша. Однако она открыта к общению с королевской семьей.

Меган Маркл поблагодарила свою маму и маму принца Гарри – принцессу Диану. Она отметила, что именно эти люди вдохновляли ее и придали решимости рассказать всю правду. Также Меган подчеркнула, что гордится своим мужем. "С титулом или без, Гарри всегда будет ее принцем", – поделились друзья пары.

Реакция Букингема на интервью Меган и Гарри

9 марта в королевском дворце обнародовали официальное заявление, в котором сообщили, что очень "расстроились", узнав, насколько последние годы были тяжелыми для Меган и Гарри.

Проблемы, которые затронули Меган и Гарри, "вызвали беспокойство" у членов семьи и будут рассматриваться в семье отдельно, особенно вопросы расизма.

Букингемский дворец отметил, что "воспоминания могут отличаться", но все, что Гарри и Меган обсуждали с Опрой Уинфри, "воспринимается очень серьезно".

Они добавили, что "Гарри, Меган и Арчи всегда будут любимыми членами семьи".

Интервью Меган Маркл и принца Гарри: главное