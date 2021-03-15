Королевский персонал обвинил Меган Маркл в издевательствах. Букингемский дворец решил нанять независимых внешних следователей для того, чтобы выяснить, правда ли это.

Скандальное интервью Меган Маркл и принца Гарри до сих пор обсуждают во всем мире. Резонансные признания, которые рассказали супруги, вызвали различные реакции. В частности, работники дворца обвинили Меган в травле, когда она была членом королевской семьи.

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Травля со стороны Меган Маркл в отношении королевского персонала

По информации издания The Sunday Times, дворец решил, что внутреннее расследование обвинений в адрес Меган Маркл будет нецелесообразным. Поэтому его поручили провести независимой юридической фирме.

Королевская семья считает потенциальные последствия слишком чувствительными, чтобы решать их внутри,

– отмечает издание.

Следователи пообщаются с бывшими и нынешними работниками, которые помогают во дворце. Однако Меган Маркл и принца Гарри не будут приглашать для разговора.

Напомним, что в прошлом месяце двое высокопоставленных сотрудников дворца заявили, что Меган издевалась над ними. Сама же Маркл такие обвинения отрицает.

А в 2018 году тогдашний секретарь по связям с общественностью принца Гарри и Меган Маркл – Джейсон Кнауф подал жалобу на издевательства со стороны жены внука Елизаветы II.

Я очень обеспокоен тем, что за последний год герцогиня смогла затравить двух личных помощников,

– написал Кнауф в электронном письме.

Тогда письмо отправили в отдел кадров, однако жалобу не рассматривали до этого года. Новость получила огласку после интервью Меган и Гарри, в котором пара озвучила несколько резонансных обвинений.

Скандальные признания Меган Маркл в интервью с Опрой Уинфри: