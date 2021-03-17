Обсуждение скандального интервью Опры Уинфри с принцем Гарри и Меган Маркл не утихают. Стало известно, что на днях принцы Уильям и Чарльз общались с Гарри, однако разговор был неудачный.

У принца Гарри напряженные отношения с семьей. В частности, долгое время он не общался с братом и отцом. После резонансного интервью разговор все-таки состоялся, однако никоим образом не сблизил их.

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Разговор принца Гарри с отцом и братом

Недавно принц Уильям говорил, что еще не общался с Гарри, только прислал ему сообщение. Теперь стало известно, что на днях он все-таки имел телефонный разговор. Также с младшим сыном поговорил принц Чарльз. Ведущая Гейл Кинг в эфире телеканала CBS рассказала, что они общались на выходных.

Я действительно звонила им (Меган и Гарри, – Showbiz 24), чтобы узнать, как они себя чувствуют. Это правда, Гарри разговаривал со своим братом, а также со своим отцом. Мне сказали, что этот разговор был непродуктивным. Но они рады, что хотя бы начали ее,

– поделилась ведущая.

"Никто из королевской семьи еще не разговаривал с Меган в последнее время", – добавила Кинг.

Также Гейл отметила, что супругов огорчает то, что представители Букингемского дворца продолжают говорить, что хотят конфиденциально решить все вопросы, однако ложные истории, где пренебрежительно относятся к Меган, все еще появляются в прессе.

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"Я думаю, что для них неприятно видеть, что все обернулось дискуссией о расизме в королевской семье. Все, что они хотели изначально, – это вмешательство королевской семьи в СМИ распространение ложных, искаженных, ложных истории, которые бесспорно имеют расовый уклон. Пока это не осознают, думаю, всем будет трудно двигаться вперед. Но они оба хотят этого, и они оба хотят примирения в этой семье. В конце концов, это семья Гарри", – подчеркнула ведущая.