Принц Уильям возобновил общение с братом Гарри после его скандального интервью. Сейчас они только переписываются, а летом Гарри планирует прилететь в Лондон.

Принц Уильям переписывается с братом, однако сейчас их воссоединение невозможно. Они слишком отдалились друг от друга и для восстановления отношений нужно время.

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Принц Гарри прилетит в Лондон

Ранее в сети была информация о том, что Гарри собирается прилететь в Лондон летом. Меган и сын Арчи останутся в США.

По данным издания The Vanity Fair, принц Гарри планирует быть на открытии статуи принцессе Диане, которое должно состояться летом этого года. Его брат не против присутствия на церемонии и отмечает, что будет рад. Но источники, близкие к королевской семье, отмечают, что принц Уильям очень зол на Гарри.

Дружеское воссоединение братьев на камеры маловероятно. Уильям и Гарри эмоционально и физически настолько далеки друг от друга, насколько это возможно. Их отношения на дне. Уильям свирепствует после интервью Гарри с Опрой. Он настолько зол на него, что сейчас совершенно немыслимо, чтобы они счастливо воссоединились и стояли вместе на открытии статуи принцессы Дианы,

– поделился инсайдер.

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Также на днях в сети появилась информация о том, что королева Елизавета II проведет частный телефонный разговор с внуком Гарри. Пока неизвестно, когда Ее Величество позвонит принцу.