Принц Филипп умер еще в апреле, а подробности, связанные с его смертью, появляются до сих пор. В частности, особое внимание уделено принцу Гарри, который вместе с женой и сыном в день смерти дедушки был в США.
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Принц Гарри узнал о смерти дедушки от полиции
Уже больше года внук Елизаветы II и принца Филиппа вместе с любимой Меган Маркл и сыном Арчи живет в Калифорнии. Там семья приобрела дом и пока не планирует возвращаться в Великобританию.
Гарри планировал прилететь в Лондон летом, однако планы изменились. В апреле мир всколыхнуло известие о смерти мужа королевы – герцога Эдинбургского. Внук узнал об этом не от родных, а от американского полицейского, который приехал в имение Гарри и Меган в три часа ночи.
Когда принц Филипп умер, работники британского посольства пытались дозвониться Гарри, но на звонки никто не отвечал. Тогда ведомство обратилось в полицию с просьбой поехать домой к супругам и сообщить принцу о трагическом событии в семье.
Эксперты, с которыми пообщались работники издание TMZ, отмечают, что ситуация свидетельствует о том, что Гарри очень отдалился от семьи. Ведь никто из родственников не пытался связаться непосредственно с ним. Поэтому пришлось привлечь случайных людей.
Принц Гарри на похоронах принца Филиппа
- О смерти принца Филиппа стало известно 9 апреля 2021 года. Он ушел из жизни в Виндзорском замке.
- Королевская семья, Великобритания и весь мир были потрясены трагической вестью.
- Узнав о смерти дедушки, принц Гарри сразу же улетел в Лондон.
- Там он был до похорон, которые состоялись 17 апреля.
- Вместе с бабушкой, отцом, братом и другими родственниками Гарри провел дедушку в последний путь.
- Меган Маркл осталась в США, поскольку находится на последних месяцах беременности и врач запретил летать так далеко. Также женщина не хотела быть в центре внимания. Однако она передала принцу Филиппу символические цветы и записку.
- После церемонии прощания принц Гарри вышел из часовни Святого Георгия вместе с принцем Уильямом и Кейт Миддлтон. В сети обсуждали примирение между братьями.
- Но уже через день Гарри вернулся в Калифорнию, где его ждала беременная жена и сын.