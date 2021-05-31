Принц Филипп умер еще в апреле, а подробности, связанные с его смертью, появляются до сих пор. В частности, особое внимание уделено принцу Гарри, который вместе с женой и сыном в день смерти дедушки был в США.

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Принц Гарри узнал о смерти дедушки от полиции

Уже больше года внук Елизаветы II и принца Филиппа вместе с любимой Меган Маркл и сыном Арчи живет в Калифорнии. Там семья приобрела дом и пока не планирует возвращаться в Великобританию.

Гарри планировал прилететь в Лондон летом, однако планы изменились. В апреле мир всколыхнуло известие о смерти мужа королевы – герцога Эдинбургского. Внук узнал об этом не от родных, а от американского полицейского, который приехал в имение Гарри и Меган в три часа ночи.

Когда принц Филипп умер, работники британского посольства пытались дозвониться Гарри, но на звонки никто не отвечал. Тогда ведомство обратилось в полицию с просьбой поехать домой к супругам и сообщить принцу о трагическом событии в семье.

Эксперты, с которыми пообщались работники издание TMZ, отмечают, что ситуация свидетельствует о том, что Гарри очень отдалился от семьи. Ведь никто из родственников не пытался связаться непосредственно с ним. Поэтому пришлось привлечь случайных людей.

Принц Гарри на похоронах принца Филиппа