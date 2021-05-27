Источник из королевской семьи сообщил изданию The Daily Mail детали завещания герцога Эдинбургского. Принц Филипп оставил своим 3 помощникам финансовое вознаграждение.

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Завещание принца Филиппа

Общая сумма наследства умершего принца составляет 42,5 миллиона долларов (более 1 миллиарда гривен). Помощники принца Филиппа получат средства наличными – личный секретарь бригадный генерал Арчи Миллер-Бэйкуэлл, пажи Уильям Хендерсон и Стивен Ньедожадло.

Все они присутствовали на прощании с герцогом Эдинбургским и шли позади его гроба и членов королевской семьи. Однако они не посетили захоронение супруга королевы в часовне Святого Георгия.

В отличие от некоторых других членов королевской семьи, принц Филипп был щедр в отношении троих мужчин, которые с ним работали. Это личный секретарь бригадный генерал Арчи Миллер Бэйкуэлл и его пажи Уильям Хендерсон и Стивен Ньедожадло,

– рассказал источник.



Прощальное шествие / Скриншот из ютуба

Известно, что основная часть денег перейдет к королеве Елизавете II, одновременно другие средства распределят между его внуками. Даже принц Гарри может получить большую сумму из наследства.

Источник также рассказал, что принц Филипп не хотел наказывать своего внука за "плохое поведение": "Он был очень справедливым, уравновешенным и милым человеком. Никогда не держал зла".

Вместе с тем дети принца Филиппа – принцы Чарльз, Эдвард и Эндрю и принцесса Анна могут "взять все, что захотят" из библиотеки отца, в которой хранится примерно 13 тысяч книг.

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