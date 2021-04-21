Папарацци увидели принца Гарри в аэропорту Лос-Анджелеса, а затем и на подъезде к его дому в Монтесито. Гарри прибыл в страну вчера, 20 апреля. Он приехал в тонированном автомобиле с собственной охраной. Поэтому слухи о том, что он в понедельник, 19 апреля покинул Великобританию – оправдались.

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Принц Гарри прилетел в США

Многие журналисты подозревали, что принц Гарри так быстро не улетит в США, поскольку сегодня, 21 апреля, у его бабушки Елизаветы II – юбилей, 95 лет. Несмотря на похороны принца Филиппа, королеву все равно приветствовали бы в Букингеме, впрочем, принц Гарри решил не оставаться на праздник и отправился как можно быстрее за океан. Там его ждали беременная Меган Маркл и сын Арчи.

В СМИ также сообщали, что в субботу, сразу после похорон, принц Гарри пригласил своего отца принца Чарльза и брата принца Уильяма в Фрогмор-хаус, где он находился на время визита в страну. Сейчас там живет принцесса Евгения с мужем и сыном. Инсайдеры рассказали, что разговор "не положила конец кризису, но это было хорошее начало, чтобы сделать первый шаг к налаживанию отношений".



Принц Гарри с родным на похоронах в принца Филиппа / Скриншот из видео

Отметим, что напряжение в отношениях королевской семьи возникло еще в 2020 году, когда Меган Маркл и принц Гарри объявили, что хотят отойти от королевских обязанностей и переехать в США. Ситуация еще больше обострилась после скандального интервью пары для Опры Уинфри в начале марта 2021 года.