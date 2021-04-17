Торжественная служба состоялась в часовне Святого Георгия, а похоронили мужа королевы Елизаветы II в Королевской усыпальнице. На прощании с герцогом присутствовали ближайшие родственники. Провести дедушку в последний путь прилетел и принц Гарри, который сейчас живет в США.

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Герцоги Кембриджские и принц Гарри после похорон принца Филиппа

После похорон королева вела членов королевской семьи из часовни. Но перед этим она пообщалась с деканом Виндзора у часовни. За Ее Величеством шел самый старший сын принц Чарльз вместе с женой герцогиней Корнуольской.

Больше всего внимание папарацци среди членов семьи привлекли герцоги Кембриджские и принц Уильям, ведь они шли вместе. Известно, что после скандального интервью Гарри и Меган Маркл отношения между братьями ухудшились. Однако, похоже, что потеря дедушки заставила принцев найти общий язык. На фото видно, как они и Кейт Міддотон общаются.



Герцоги Кембриджские и принц Гарри / Фото BBC



Герцоги Кембриджские и принц Гарри / Скриншот с видео

Похороны принца Филиппа: главное