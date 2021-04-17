Торжественная служба состоялась в часовне Святого Георгия, а похоронили мужа королевы Елизаветы II в Королевской усыпальнице. На прощании с герцогом присутствовали ближайшие родственники. Провести дедушку в последний путь прилетел и принц Гарри, который сейчас живет в США.
Обратите внимание Принц Гарри провел дедушку в последний путь: первый выход внука Елизаветы II по приезде в Лондон
Герцоги Кембриджские и принц Гарри после похорон принца Филиппа
После похорон королева вела членов королевской семьи из часовни. Но перед этим она пообщалась с деканом Виндзора у часовни. За Ее Величеством шел самый старший сын принц Чарльз вместе с женой герцогиней Корнуольской.
Больше всего внимание папарацци среди членов семьи привлекли герцоги Кембриджские и принц Уильям, ведь они шли вместе. Известно, что после скандального интервью Гарри и Меган Маркл отношения между братьями ухудшились. Однако, похоже, что потеря дедушки заставила принцев найти общий язык. На фото видно, как они и Кейт Міддотон общаются.
Герцоги Кембриджские и принц Гарри / Фото BBC
Герцоги Кембриджские и принц Гарри / Скриншот с видео
Похороны принца Филиппа: главное
- Торжественная королевская церемония прощания с принцем Филиппом состоялась в субботу, 17 апреля, в часовне Святого Георгия Виндзорского замка.
- Похороны были частными, согласно пожеланиям герцога Эдинбургского. Однако все желающие могли увидеть их по телевидению.
- Члены королевской семьи, среди которых принц Гарри, прилетевший на похороны из США, провели принца Филиппа в последний путь. В церкви были ближайшие родственники, а другие гости из-за карантинных ограничений чтили память герцога на улице.
- Королева Елизавета II тяжелее всего переживала потерю, однако старалась не показывать этого.