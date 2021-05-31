Принц Філіп помер ще у квітні, а подробиці, що пов'язані з його смертю, з'являються й досі. Зокрема, особлива увага приділена принцу Гаррі, який разом із дружиною та сином у день смерті дідуся був у США.
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Принц Гаррі дізнався про смерть дідуся від поліції
Вже понад рік онук Єлизавети II та принца Філіпа разом із коханою Меган Маркл і сином Арчі мешкає в Каліфорнії. Там сім'я придбала будинок й наразі не планує повертатися у Велику Британію.
Гаррі планував прилетіти в Лондон влітку, проте плани змінилися. У квітні світ сколихнула звістка про смерть чоловіка королеви – герцога Единбурзького. Онук дізнався про це не від рідних, а від американського поліцейського, який приїхав у маєток Гаррі та Меган о третій годині ночі.
Коли принц Філіп помер, працівники британського посольства намагалися додзвонитися до Гаррі, але на дзвінки ніхто не відповідав. Тоді відомство звернулося в поліцію з проханням поїхати додому до подружжя та повідомити принца про трагічну подію в сім'ї.
Експерти, з якими поспілкувалися працівники видання TMZ, зазначають, що ситуація свідчить про те, що Гаррі дуже віддалився від родини. Адже ніхто з родичів не намагався сконтактувати безпосередньо з ним. Тому довелося залучити випадкових людей.
Принц Гаррі на похороні принца Філіпа
- Про смерть принца Філіпа стало відомо 9 квітня 2021 року. Він пішов із життя у Віндзорському замку.
- Королівська родина, Велика Британія та увесь світ були приголомшені трагічною звісткою.
- Дізнавшись про смерть дідуся, принц Гаррі одразу ж полетів у Лондон.
- Там він був до похорону, який відбувся 17 квітня.
- Разом із бабусею, батьком, братом та іншими родичами Гаррі провів дідуся в останню путь.
- Меган Маркл залишилася в США, оскільки перебуває на останніх місяцях вагітності й лікар заборонив літати так далеко. Також жінка не хотіла бути в центрі уваги. Проте вона передала принцу Філіпу символічні квіти та записку.
- Після церемонії прощання принц Гаррі вийшов з каплиці Святого Георгія разом із принцом Вільямом та Кейт Міддлтон. У мережі обговорювали примирення між братами.
- Та вже через день Гаррі повернувся в Каліфорнію, де на нього чекала вагітна дружина та син.