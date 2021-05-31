Принц Філіп помер ще у квітні, а подробиці, що пов'язані з його смертю, з'являються й досі. Зокрема, особлива увага приділена принцу Гаррі, який разом із дружиною та сином у день смерті дідуся був у США.

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Принц Гаррі дізнався про смерть дідуся від поліції

Вже понад рік онук Єлизавети II та принца Філіпа разом із коханою Меган Маркл і сином Арчі мешкає в Каліфорнії. Там сім'я придбала будинок й наразі не планує повертатися у Велику Британію.

Гаррі планував прилетіти в Лондон влітку, проте плани змінилися. У квітні світ сколихнула звістка про смерть чоловіка королеви – герцога Единбурзького. Онук дізнався про це не від рідних, а від американського поліцейського, який приїхав у маєток Гаррі та Меган о третій годині ночі.

Коли принц Філіп помер, працівники британського посольства намагалися додзвонитися до Гаррі, але на дзвінки ніхто не відповідав. Тоді відомство звернулося в поліцію з проханням поїхати додому до подружжя та повідомити принца про трагічну подію в сім'ї.

Експерти, з якими поспілкувалися працівники видання TMZ, зазначають, що ситуація свідчить про те, що Гаррі дуже віддалився від родини. Адже ніхто з родичів не намагався сконтактувати безпосередньо з ним. Тому довелося залучити випадкових людей.

Принц Гаррі на похороні принца Філіпа