Через 4 дня после смерти мужа принца Филиппа королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей. Она провела первую церемонию.

Известно, что королева уже участвовала в одном из официальных мероприятий. Он был связан с отставкой Уильяма Пила, который был на посту лорда Чемберлена при королевском дворе.

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Королева 13 апреля встретилась с Пилом и устроила церемонию.

Справка. Человек на посту лорда Чемберлена контролирует все публичные королевские церемонии. В частности, помолвки, королевские свадьбы, государственные визиты и знаменитые садовые вечеринки королевы.

Во время церемонии Пил вернул королеве церемониальную палочку и офисные знаки. Он работал лордом Чемберленом 14 лет.

Известно, что на его место назначили экс-главу службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркера.

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