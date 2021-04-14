Королева Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей после потери мужа
Через 4 дня после смерти мужа принца Филиппа королева Великобритании Елизавета II вернулась к исполнению своих обязанностей. Она провела первую церемонию.
Источник:Forbes
Известно, что королева уже участвовала в одном из официальных мероприятий. Он был связан с отставкой Уильяма Пила, который был на посту лорда Чемберлена при королевском дворе.
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Королева 13 апреля встретилась с Пилом и устроила церемонию.
Во время церемонии Пил вернул королеве церемониальную палочку и офисные знаки. Он работал лордом Чемберленом 14 лет.
Известно, что на его место назначили экс-главу службы контрразведки МИ-5 Эндрю Паркера.
Смерть принца Филиппа: главное
- Муж британской королевы Елизаветы II умер утром 9 апреля в Виндзорском замке. Ему было 99 лет.
- Британия почтила память принца Филиппа военными салютами 10 апреля.
- В офисе премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона заявили, что тот не придет на похороны принца Филиппа из-за коронавирусных ограничений.
- Единственная дочь принца сказала, что считает честью идти по стопам герцога Эдинбургского – своего отца.
- Биографию монарха читайте здесь.
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