Принц Гарри и Меган почтили память принца Филиппа: прилетит ли пара в Британию
Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на смерть принца Филиппа. Они выразили соболезнования на официальном сайте. Вероятно, внук герцога Эдинбургского прибудет на похороны дедушки через неделю.
Источник:The Daily Mail
Супруги принц Гарри и Меган Маркл почтили память мужа королевы Елизаветы II на официальном сайте своего благотворительного фонда Archwell. Печальная весть о смерти герцога Эдинбургского облетела мир 9 апреля.
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Реакция принца Гарри и Меган Маркл на смерть принца Филиппа
Герцог и герцогиня Сассекские лаконично выразили почтение принцу Филиппу: "В память Его Высочества герцога Эдинбургского. Спасибо за службу... Нам будет вас очень не хватать".
Принц Гарри и Меган Маркл почтили память принца Филиппа / Скриншот с сайта
Прибудет королевская чета на похороны
По предварительной информации, прощание монаршей семьи с принцем Филиппом должно состояться в субботу на следующей неделе. Супруги не сообщали о своих планах, однако наиболее вероятно, что принц Гарри прилетит в Великобританию из США самостоятельно. Зато Меган Маркл вряд ли будет отправляться на похороны. Скорее всего, она останется дома из-за беременности.
"Гарри сделает все возможное, чтобы вернуться в Великобританию и остаться со своей семьей. Он не захочет ничего, кроме как быть рядом со своей семьей, и особенно со своей бабушкой в это ужасное время. Меган беременна, поэтому ей нужно будет посоветоваться с врачами о том, безопасно ли ей путешествовать, но я думаю, что Гарри обязательно поедет", – пишет издание.
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Напомним, принц Чарльз потерял отца в 16 годовщину своей свадьбы с герцогиней Камиллой. Букингемский дворец приспустил флаг Соединенного Королевства, а Елизавета II вступила в период траура. Она не будет выполнять государственных дел не менее 8 дней. Вся королевская семья оплакивает потерю мужа, отца и дедушки.
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