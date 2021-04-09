Принц Гарри и Меган Маркл отреагировали на смерть принца Филиппа. Они выразили соболезнования на официальном сайте. Вероятно, внук герцога Эдинбургского прибудет на похороны дедушки через неделю.

Супруги принц Гарри и Меган Маркл почтили память мужа королевы Елизаветы II на официальном сайте своего благотворительного фонда Archwell. Печальная весть о смерти герцога Эдинбургского облетела мир 9 апреля.

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Реакция принца Гарри и Меган Маркл на смерть принца Филиппа

Герцог и герцогиня Сассекские лаконично выразили почтение принцу Филиппу: "В память Его Высочества герцога Эдинбургского. Спасибо за службу... Нам будет вас очень не хватать".



Принц Гарри и Меган Маркл почтили память принца Филиппа / Скриншот с сайта

Прибудет королевская чета на похороны

По предварительной информации, прощание монаршей семьи с принцем Филиппом должно состояться в субботу на следующей неделе. Супруги не сообщали о своих планах, однако наиболее вероятно, что принц Гарри прилетит в Великобританию из США самостоятельно. Зато Меган Маркл вряд ли будет отправляться на похороны. Скорее всего, она останется дома из-за беременности.

"Гарри сделает все возможное, чтобы вернуться в Великобританию и остаться со своей семьей. Он не захочет ничего, кроме как быть рядом со своей семьей, и особенно со своей бабушкой в это ужасное время. Меган беременна, поэтому ей нужно будет посоветоваться с врачами о том, безопасно ли ей путешествовать, но я думаю, что Гарри обязательно поедет", – пишет издание.

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Напомним, принц Чарльз потерял отца в 16 годовщину своей свадьбы с герцогиней Камиллой. Букингемский дворец приспустил флаг Соединенного Королевства, а Елизавета II вступила в период траура. Она не будет выполнять государственных дел не менее 8 дней. Вся королевская семья оплакивает потерю мужа, отца и дедушки.

История жизни герцога Эдинбургского полна интересных деталей и противоречивых историй. Читайте подробнее о хобби, вероятных изменах и свадьбе с королевой принца Филиппа в материале.