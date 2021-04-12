Принц Филипп умер утром 9 апреля 2021 года. В Великобритании объявили общенациональный траур. Ко времени смерти герцогу Эдинбургскому было 99 лет. Родные монарха уже отреагировали на его смерть. Также не остались в стороне представители других королевских семей Европы.

Смерть принца Филиппа всколыхнула весь мир. Британцы, руководители других государств выражают соболезнования монаршей семье. Как они отреагировали на смерть герцога – читайте в материале Showbiz 24.

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Королевская семья Испании

Король Филипп VI и королева Летиция поддержали Елизавету II: "Дорогая тетя Лилибет, мы были глубоко опечалены, узнав о смерти нашего дорогого дяди Филиппа. В это трудное время мы бы хотели выразить Вам искренние соболезнования от имени правительства и народа Испании, а также всю нашу близость и поддержку. Мы никогда не забудем меры, которые разделяли, а также наследие служению и преданности короне и Соединенному Королевству, которые он всегда выполнял вместе с Вами. Наши мысли и молитвы с Вашим Величеством и всей семьей. Со всей нашей любовью и привязанностью, Филипп и Летиция".

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Королевская семья Швеции

Королевская семья Швеции также выразила соболезнования после тяжелого для Великобритании потери: "Королева и я были глубоко опечалены, узнав о смерти Его королевского Высочества герцога Эдинбургского. Принц Филипп был большим другом нашей семьи на протяжении многих лет и мы очень ценили эту связь. Его служение своей стране останется для всех нас источником вдохновения. Мы выражаем искренние соболезнования Ее Величеству королеве, королевской семье и народу Соединенного Королевства. Карл XVI Густав".

Королевская семья Дании

Ее Величество Маргрете II прислала личные соболезнования Елизавете II.

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Королевская семья Нидерландов

Король Виллем-Александр, королева Максима и принцесса Беатрис также отреагировали на смерть британского монарха: "Мы с большим уважением вспоминаем о Его королевском Высочестве принце Филиппе. На протяжении всей своей долгой жизни он преданно служил британскому народу и выполнял свои многочисленные обязанности. Его живой характер никогда не прекращал оставлять неизгладимые впечатления. Мы выражаем самые глубокие и искренние соболезнования Ее Величеству королеве Елизавете и всем членам королевской семьи".

Королевская семья Бельгии

Монаршие супруги также присоединилось к поддержке Ее Величества Елизаветы II: "Мы глубоко опечалены смертью Его королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Мы хотим выразить наши глубочайшие соболезнования Ее Величеству королеве, королевской семье Великобритании и народу Соединенного Королевства. Мы всегда будем хранить воспоминания о наших теплых встречах. Филипп и Матильда".

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Королевская семья Норвегии

"Наши мысли с королевой Елизаветой и членами семьи из-за смерти принца Филиппа. Также мы выражаем соболезнования британскому народу", – отреагировал на потерю герцога Эдинбургского король Норвегии Харальд V.

Семья княжества Монако

"Ваше Величество, сегодня утром я с сожалением узнал о смерти вашего любимого мужа, Его королевского Высочества принца Филиппа, герцога Эдинбургского. Позвольте выразить вам, членам королевской семьи и британскому народу мои самые искренние соболезнования по поводу Вашей утраты во время великого горя. Моя семья присоединяется ко мне в искренних мыслях и молитвах", – написал князь Монако Альбер II.