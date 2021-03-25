Кризис в отношениях американской исполнительницы Дженнифер Лопес и бейсболиста Алекса Родригеса до сих пор продолжается. Однако пара делает все для того, чтобы сохранить отношения.

Отношения знаменитостей Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса резко ухудшились. Впрочем, пара не хочет сразу же расторгать помолвку. Вместо этого они стараются делать все для того, чтобы быть вместе.

Читайте также Действительно ли Ана де Армас и Бен Аффлек вместе: актриса прокомментировала слухи

Дженнифер Лопес пытается спасти отношения

В субботу, 20 марта, Алекс Родригес прилетел в Доминиканскую республику уже во второй раз за последние несколько дней, где певица сейчас снимается в фильме Shotgun Wedding.

Он вернулся, чтобы провести с ней вместе несколько дней. Он очень старается и хочет, чтобы Дженнифер была счастлива,

– рассказал инсайдер.

Однако Родригес вскоре должен вернуться в Майами, где 1 апреля начнется сезон Главной лиги бейсбола. Но источники отмечают, что пара пытается ставить отношения на первое место.

Стоит отметить, что Дженнифер Лопес не носит обручальное кольцо. Алекс Родригес подарил ей обручальное кольцо в 2019 году на Багамах. Но на последней фотосессии артистка позировала без него.

Кризис отношений Джей Ло и Родригеса